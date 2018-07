Marchionne in condizioni irreversibili. A Zurigo i due figli e la compagna

Sergio Marchionne - “le sue condizioni sono irreversibili. È ricoverato in terapia intensiva” : L’ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, è “ricoverato in terapia intensiva” e le sue condizioni sono “irreversibili”. È quanto apprende l’Ansa, ma la notizia – al momento – non trova conferme da parte del gruppo. Nella giornata di sabato, l’azienda della famiglia Agnelli aveva convocato d’urgenza il consiglio d’amministrazione per nominare i successori del manager ...

UIL e UILM Modena in merito alle condizioni di Sergio Marchionne e la continuità del suo progetto : Ora non è tempo di distinguo: su Sergio Marchionne scriveranno trattati di economia e di moderne relazioni sindacali negli anni a venire. A noi interessa la continuità del suo progetto che per gli ...