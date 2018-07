Marchionne gravissimo : «Ulteriori complicazioni nelle ultime ore». Accanto a lui i figli e la compagna : Sono gravissime le condizioni di Sergio Marchionne , ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio...

Sergio Marchionne gravissimo - condizioni irreversibili. In ospedale al suo fianco la compagna e i due figli : Trapelano pochissime notizie, poco incoraggianti. Le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato all'UniversitatsSpital, l'ospedale Universitario di Zurigo, non lasciano spazio alle speranze. Al suo fianco ci sono la compagna Manuela e i due figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler.--Scrive Maurizio Crosetti, inviato a Zurigo per La Repubblica:Venerdì le condizioni di Sergio Marchionne sono diventate drammatiche: un primo tentativo infruttuoso di ...