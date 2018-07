Marchionne | gli ultimi aggiornamenti sulla salute | «Gravissimo | a Zurigo la compagna e i

MANUELA BATTEZZATO - COMPAGNA DI SERGIO Marchionne/ Con i figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler a Zurigo : MANUELA BATTEZZATO, chi è la COMPAGNA di SERGIO MARCHIONNE, ora al suo fianco mentre combatte in ospedale con i due figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler avuti dall'ex moglie.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Marchionne grave - Renzi : “Grande protagonista della vita economica degli ultimi 15 anni” : Peggiorano le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in terapia intensiva in ospedale a Zurigo. Matteo Renzi su Twitter: "Con lui ho condiviso molte scelte, discusso sempre, litigato talvolta. E' riuscito a dare un futuro alla Fiat, quando sembrava impossibile. Ha creato posti di lavoro, non cassintegrati".Continua a leggere

Marchionne - ulteriori complicazioni nelle ultime ore. A Zurigo i due figli e la compagna : Sono gravissime le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in clinica a Zurigo, in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post...

Sergio Marchionne come sta? “Condizioni gravi da venerdì”/ Famiglia Agnelli incredula : “gratitudine infinita” : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono avvolte nel mistero. come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere. L'ipotesi di un tumore ai polmoni(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Marchionne gravissimo : 'Ulteriori complicazioni nelle ultime ore'. Accanto a lui i figli e la compagna : Sono gravissime le condizioni di Sergio Marchionne , ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio ...

