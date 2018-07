Marchionne e la cittadinanza onoraria di Cugnoli | il sidanco | “ci donò uno scuolbus dopo

sportfair

: RT @guffanti_marco: Il mio sogno sarebbe stato vedere un giorno #marchionne, come Premier di questo Paese, istituire I CALCI IN CULO DI CI… - medicojunghiano : RT @guffanti_marco: Il mio sogno sarebbe stato vedere un giorno #marchionne, come Premier di questo Paese, istituire I CALCI IN CULO DI CI… - pieroclarizia : RT @guffanti_marco: Il mio sogno sarebbe stato vedere un giorno #marchionne, come Premier di questo Paese, istituire I CALCI IN CULO DI CI… - bartwit70 : @MaurilioVitto @vittoriozucconi Era meglio chiudere gli stabilimenti e mantenere i lavoratori col reddito di cittad… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Lanfranco Chiola, sindaco di, rivela l’animo nobile di Sergio: “ciuno scuolabusil sisma del 2009” IIl paese d’origine di Sergioche ha dato i natali al papà, Concezio, aspettava Sergioper conferirgli un importante riconoscimento da parte di tutta la. “– racconta all’Adnkronos il sindaco abruzzese diLanfranco Chiola – nel 2009, quando fummo colpiti dal sisma,al paese uno scuolabus. Lo aspettavamo per conferirgli la: il nostro modo per esprimergli la gratitudine del paese. Gli abbiamo anche scritto per comunicargli la circostanza, poi le sue condizioni purtroppo si sono aggravate”. Nel paese abruzzesetornava ogni tanto. E’ accaduto in occasione del conferimento di una onorificenza. ...