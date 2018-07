Marchionne è in fin di vita Elkann cambia tutti i vertici

[L'analisi] Ha creduto che nella finanza meno nell'innovazione. Successi - fallimenti ed errori di Marchionne : Con lui, la fabbrica torinese è diventata l'azienda dominante dell'economia italiana, ma anche della società e perfino della cultura: l'Italia al volante di un'utilitaria " la 600 e poi la 500 " è ...

E Marchionne mi disse : «Se il ceto medio finisce - chi comprerà le Panda?» : I maglioni («non blu, neri!»), i gamberoni, lo spot della Cinquecento («il coglione sono io»), la convinzione che il capitalismo finanziario fosse al capolinea e la lezione di Barenboim: non sono io a suonare, ma i musicisti a trasformare i miei gesti in musica

Marchionne lascia Fca. Finisce l'èra dell'uomo che ha provato a cambiare l'Italia : La successione era attesa, annunciata mesi fa e prevista per il 2019. Sergio Marchionne aveva detto di essere stanco, “consumato” e di aver voglia di “fare qualcosa d'altro”. Tutti quindi, da tempo, si interrogavano su chi potesse essere il successore dell'uomo che, negli ultimi 14 anni, ha guidato

Fca - Elkann : "Addolorato per Marchionne. Situazione impensabile fino a poco fa" : ' Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile '. Con queste parole il presidente di Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, parla della fine dell'era di ...

Fca - finisce l'era Marchionne : «Condizioni di salute peggiorate - non può riprendere il lavoro». Manley(Fca) e Camilleri(Ferrari) i successori : La decisione presa dai Cda, convocati d'urgenza a causa del prolungarsi del ricovero del manager italiano, in ospedale in Svizzera dopo un intervento alla spalla. Manley era già a capo di Jeep e Ram

