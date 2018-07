Marchionne è grave | Manley alla guida di Fca Elkann | «Eternamente grati a Sergio»

Fca - Marchionne è grave : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne , ricoverato in ospedale in Svizzera . Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico , ma durante il decorso post ...

Marchionne ricoverato a Zurigo - è graveJohn Elkann : "Amico e leader illuminato" : Le condizioni di salute del manager, ancora in ospedale, costringono ad una successione rapida: scelta una soluzione interna

Marchionne è grave - Manley alla guida di Fca. Elkann : «È stato un leader illuminato» : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono molto gravi per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il responsabile di Jeep Mike Manley nominato nuovo Ceo di Fca; Camilleri a capo di Ferrari. Elkann: «Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. Ora rispettiamo la privacy sua e delle persone che gli sono ...

Sergio Marchionne è grave : peggiorano le condizioni di salute dell’ex leader FCA : peggiorano le condizioni di salute di Sergio Marchionne, ormai ex amministratore delegato di FCA. "Comunichiamo con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria".Continua a leggere

SERGIO Marchionne E' GRAVE IN OSPEDALE/ Come sta ultime notizie - Fca : “Complicanze inattese - non lavorerà più” : Le condizioni di salute di SERGIO MARCHIONNE sono avvolte nel mistero. Come sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Una grave malattia lo ferma Marchionne lascia Fca e Ferrari : Colpo di scena per il gruppo Fca. Si riuniscono a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne. Sono stati convocati d’urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all’amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l’intervento chirurgico. Alle 17:30 il comunicato ufficiale del gruppo ...

