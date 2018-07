Marchionne | Di Maio | contatti su e-auto

Di Maio : 'Con Marchionne avrei parlato dell'auto elettrica' : "Mi addolora la notizia che Marchionne stia male e in un momento così difficile credo ci voglia rispetto per il dolore dei suoi familiari, dei suoi più cari amici e dei suoi collaboratori". Lo ha ...

Operaio Fiat si versa benzina sotto casa Di Maio/ Cassazione - licenziamento ok per ‘funerale’ Marchionne : Pomigliano d'Arco, ex Operaio Fiat si versa benzina sotto casa di Di Maio: oggi la Cassazione aveva confermato il licenziamento per aver "inscenato il funerale" di Marchionne(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:59:00 GMT)

Auto elettriche : Di Maio d’accordo con Marchionne per l’introduzione di nuovi eco-incentivi : Il ministro del Lavoro sostiene l’idea di Marchionne nell’introdurre in Italia nuovi incentivi economici per l’acquisto di Auto elettriche Durante il suo primo primo giorno come Ministro del Lavoro, Luigi DI Maio dice di essere in perfetta sintonia con l’amministratore delegato di FCA, Sergio Marchionne, per quanto riguarda l’introduzione in Italia di nuovi incentivi por l’acquisto di Auto elettriche. Ricordiamo che Fiat-Chrysler ha annunciato ...

Marchionne PUNGE DI MAIO - “NON USA FIAT”/ Video - Governo con Fca sulle auto elettriche : "Investimenti insieme" : MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

Marchionne punge Di Maio : "Di Pomigliano e non usa Fiat"/ Fca - "siamo storicamente dalla parte del Governo" : Marchionne punge Di Maio: "Di Pomigliano e non usa Fiat", l'amministratore delegato di Fca ha commentato la nascita del Governo M5s-Lega, sottolineando la politica societaria(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:23:00 GMT)