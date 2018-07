' Marchionne | condizioni irreversibili' Elkann ai dipendenti | è stato il migliore

Marchionne - condizioni irreversibili : è in terapia intensiva. La compagna Manuela e i due figli a Zurigo : Il cielo di Zurigo è plumbeo e lo è fino a sera. È quel grigiore che avvolge per tutto il giorno anche l'ingresso dell'Universitatsspital, l'ospedale universitario...

Marchionne in terapia intensiva - condizioni irreversibili. Il nuovo ceo di Fca Manley già al lavoro : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, ricoverato in terapia intensiva a Zurigo, sono ormai irreversibili per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il nuovo Ceo di Fca, Mike Manley, è già al lavoro per garantire la necessaria continuità al gruppo. John Elkann: Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. È stato il miglior ad che si potesse desiderare...

“Irreversibile”. Sergio Marchionne - le condizioni dell’ex super manager di Fca : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio sono sopraggiunte complicazioni che hanno compromesso la situazione che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore. Marchionne si trova in una clinica di Zurigo, l’Universitätsspital. Accanto a lui i due figli Alessio Giacomo e ...

Le condizioni di Sergio Marchionne rimangono gravi : l’ad di Fca sarebbe in coma irreversibile : Le condizioni di Sergio Marchionne rimangono molto gravi e non vi sono accenni di miglioramento. L'amministratore delegato del gruppo Fca è ricoverato dallo scorso 27 giugno all’Universitätsspital di Zurigo per un intervento alla spalla ma da quel giorno non sarebbe più uscito dall'ospedale a causa di una serie di complicazioni inattese.Continua a leggere

