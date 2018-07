Marchionne - a Zurigo i due figli e la compagna : «Ulteriori complicazioni nelle ultime ore» : Sono gravissime le condizioni di Sergio Marchionne , ricoverato in ospedale a Zurigo , in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post...

Marchionne in ospedale a Zurigo - presenza dei media discreta - FOTO : E' una presenza discreta quella dei media all'esterno dell' ospedale Universitario di Zurigo dove è ricoverato da oltre tre settimane Sergio Marchionne . Al suo fianco la compagna. L'ultima apparizione ...

Marchionne in ospedale a Zurigo - presenza dei media discreta : E' una presenza discreta quella dei media all'esterno dell' ospedale Universitario di Zurigo dove è ricoverato da oltre tre settimane Sergio Marchionne . Al suo fianco la compagna. L'ultima apparizione ...

Fca : Marchionne sempre in gravi condizioni ricoverato a Zurigo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve