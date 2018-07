Mandar via i delinquenti stranieriNon possiamo più mantenerli noi

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina ostaggio di Sampaoli : l’AFA costretta a pagare una cifra milionaria per Mandarlo via : Il commissario tecnico dell’Argentina non ha intenzione di dimettersi, in caso fosse la Federazione a cacciarlo, dovrebbe pagare ben 20 milioni di dollari Jorge Sampaoli desidera continuare ad essere l’allenatore dell’Argentina per dare impulso ad un progetto a lungo termine nel calcio nazionale, nonostante la prematura eliminazione dalla Coppa del mondo di Russia 2018 che mette in discussione la sua permanenza sulla ...

Palermo : Caracausi - grillini si dimettano se vogliono Mandare via Orlando : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Il M5S si è reso protagonista, in consiglio comunale, di una grande pagliacciata. Hanno annunciato una mozione di sfiducia al sindaco che però non risulta da nessuna parte ed esposto cartelli abbandonando poi l’Aula. I grillini vogliono veramente cacciare Orlando? Ben

MotoGp - che botta di Lorenzo alla Ducati : “a Le Mans ho scoperto che volevano Mandarmi via - così ho scelto la Honda” : Il pilota maiorchino ha svelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare la Ducati per trasferirsi alla Honda, sottolineando di aver preso la decisione dopo Le Mans Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez. Sarà un week-end ...

'Volevano Mandarmi via - oggi do lavoro a 150 italiani' è l imprenditrice immigrata dell anno : ROMA - Marie Terese è partita senza valige, senza risparmi, con solo i figli piccoli in braccio. È fuggita dal Ruanda, ha attraversato un intero continente, ha dormito per mesi in un container ...