Allagamenti e smottamenti in seguito a un violento temporale che ha colpito il Pisano, in particolare la Valdera. In tutta laè stato prorogato fino a domani sera il codice giallo per l'ondata dianche in Romagna, provincia di Bologna e lungo la costa ferrarese, dove sono previste violente grandinate. Il presidente del Veneto, Zaia, ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per il comune di Padova, dove si fa la conta dei danni dopo un nubifragio.(Di domenica 22 luglio 2018)