ilfattoquotidiano

: Malta, scagionato Muscat nell'inchiesta aperta sulle rivelazioni di Daphne Caruana Galizia [news aggiornata alle 14… - repubblica : Malta, scagionato Muscat nell'inchiesta aperta sulle rivelazioni di Daphne Caruana Galizia [news aggiornata alle 14… - Cascavel47 : Malta, scagionato il premier Muscat: “Nessuna prova che colleghi società citata in Panama Papers alla sua famiglia”… - fattoquotidiano : Malta, scagionato il premier Muscat: “Nessuna prova che colleghi società citata in Panama Papers alla sua famiglia” -

(Di domenica 22 luglio 2018) Non ci sono prove che collegano laEgrant, emersa daiPapers, alla famiglia delJosephe alcune firme sono state falsificate. L’indagine della magistratura maltese aperta sulla base delle rivelazioni della giornalista uccisa Daphne Caruana Galizia ha, la moglie e tutte le persone del suo entourage. Lo ha reso noto la Procura generale pubblicando un comunicato con le conclusioni dell’inchiesta, durata 15 mesi e condotta dal magistrato Aaron Bugeja. L’indagine ha dimostrato che non c’è alcunadi corruzione a carico deie del loro entourage – il capo dello staff Keith Schembri, il ministro Konrad Mizzi e l’ex commissario Ue John Dalli – e che l’intera accusa si fonda su documenti falsificati o su informazioni manipolate in particolare, per quanto riguarda i documenti di proprietà dellaed il pagamento di ...