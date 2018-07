Malore fatale a Morbegno

Lecce - Malore fatale mentre fa il bagno in mare : muore turista 76enne : Lecce - Un turista in vacanza nel Salento con la moglie è morto mentre stava facendo il bagno nello specchio d'acqua antistante il Resort Riva di Ugento, a Torre San Giovanni. La vittima è Ferdinando ...

Fatale un Malore in acqua - oculista di Gorizia muore durante la vacanza in Grecia : Paolo Grusovin, settantaseienne di Gorizia, è morto sull'isola di Karpathos in Grecia dove aveva appena iniziato le vacanze con la moglie e un gruppo di amici. L’uomo ha avuto un malore mentre nuotava in mare. Sul corpo sarà effettuata l'autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso.Continua a leggere