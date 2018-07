“Mai più simili tragedie” - appello del Papa sui migranti : Città del Vaticano, 22 lug. (AdnKronos) – Nuovo pressante appello del Papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di migranti nelle acque del Mediterraneo”. Papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali ...

“Mai più simili tragedie” - appello del Papa sui migranti : Città del Vaticano, 22 lug. (AdnKronos) – Nuovo pressante appello del Papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di migranti nelle acque del Mediterraneo”. Papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali ...

Uno Spider-Man più dinamico che Mai - Insomniac Games pronta a fare scintille : Mancano ancora una manciata di settimane all'avvento sugli scaffali di Spider-Man, il nuovo titolo dedicato al supereroe Marvel più amato di sempre, e ovviamente tanta è la curiosità di scoprire cosa avranno confezionato i ragazzi di Insomniac Games. Un nome che rappresenta una garanzia quello degli sviluppatori, che sono chiamati a riscattare una fama non proprio rosea nell'ambito videoludico, visti i diversi prodotti rilasciati nel corso dei ...

Fiorentina - Pezzella : “più che Mai uniti” : Delusione nella Fiorentina per la sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League, togliendo la possibilità ai viola di partecipare ai preliminari della competizione in virtù dell’ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Mentre la società sta preparando una nota ufficiale, sono i giocatori a esternare per primi via web il loro stato d’animo. Il capitano viola German Pezzella ha postato sul proprio profilo ...

Fiorentina - Pezzella : “più che Mai uniti” : Delusione nella Fiorentina per la sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League, togliendo la possibilità ai viola di partecipare ai preliminari della competizione in virtù dell’ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Mentre la società sta preparando una nota ufficiale, sono i giocatori a esternare per primi via web il loro stato d’animo. Il capitano viola German Pezzella ha postato sul proprio profilo ...

Tour de France - il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : “Mai più fumogeni - non c’entrano niente col ciclismo” : Tour de France, le parole del direttore Christian Prudhomme dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez “La salita sull’Alpe d’Huez è stata dolorosa. I corridori del Tour, i campioni di questa gara, devono essere rispettati“. Così il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha chiesto ai tifosi di mostrare più rispetto il giorno dopo la caduta di Nibali provocata da uno spettatore e i fischi sul ...

Il post su Instagram di CR7 con la maglia della Juventus è quello con più like Mai postato da un atleta : ... sullo sfondo, la grafica con la quale i bianconeri hanno annunciato il colpo del secolo, che ha fatto il giro del mondo. Ma non solo: la foto sta scalando la classifica dei post più "piaciuti" di ...

Il primo post della moglie di Bode Miller dopo la tragedia : "Mai più morti come quella di mia figlia" : Ha parlato per la prima volta della morte della figlia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo e moglie dello sciatore Bode Miller, ha rotto il silenzio straziante dopo la tragedia che ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una foto della piccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I ...

Astrofisica : rilevata la radiogalassia più lontana Mai scoperta : Grazie alla sinergia tra il radiotelescopio indiano Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), il Very Large Array (VLA) in Nuovo Messico, il Gemini Multi-Object Spectrographs (GMOS) sul telescopio Gemini Nord alle Hawaii e la LBT Utility Camera in the Infrared (LUCI) sul Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona, è stato possibile rilevare la radiogalassia più lontana mai scoperta. Allo studio hanno partecipato diversi tra le ricercatrici e i ...

Assistente assunta al Mise 'Illazioni e sessismo'. Di Maio si difende 'Non c è persona più onesta'. : Un laurea in Economia, ma "non ha alcuna esperienza in ruoli apicali", attacca il quotidiano. Ed ecco la reazione del ministro che interviene su Facebook per gridare la sua indignazione nei confronti ...

Assistente assunta al Mise - Di Maio si difende 'Non c è persona più onesta di lei' : Un laurea in Economia, ma "non ha alcuna esperienza in ruoli apicali", attacca il quotidiano. Ed ecco la reazione del ministro che interviene su Facebook per gridare la sua indignazione nei confronti ...

Asia Argento rivela su Twitter i pensieri più intimi di Anthony Bourdain : “Non ho Mai saputo di questa sua ossessione” : “Non ho mai saputo di questa sua ossessione. Non me l’ha mai detto. Leggere queste cose mi spezza il cuore”. Asia Argento ha pubblicato sul suo profilo Twitter un documento inedito con gli sfoghi e i pensieri più intimi del compagno Anthony Bourdain, lo chef 61enne suicidatosi nella sua stanza d’albergo a Strasburgo, in Francia, lo scorso 8 giugno. Le riflessioni sulla vita e sulla morte raccolte dal 2000 al 2016 dal ...

Assistente assunta al Mise - Di Maio si difende 'Non c è persona più onesta di lei' : ROMA. Assia Montanino, 26 anni, di Pomigliano d'Arco, lo stesso Comune dell'hinterland napoletano da cui proviene Luigi Di Maio. È lei l'ultima assunta al ministero dello Sviluppo secondo quanto ...

Di Maio difende Assia Montanino - 26enne di Pomigliano d'Arco assunta al Mise : "Non c'è persona più onesta di lei" : Luigi Di Maio replica a il Giornale, che nell'edizione odierna riporta la notizia dell'assunzione al Ministero dello Sviluppo Economico di Assia Montanino, 26enne di Pomigliano d'Arco, lo stesso paese del ministro del Lavoro. "Non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei", ha scritto Di Maio in un post pubblica su Facebook.Il Giornale parla di "balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana", il cui ...