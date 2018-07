“Mai più simili tragedie” - appello del Papa sui migranti : Città del Vaticano, 22 lug. (AdnKronos) – Nuovo pressante appello del Papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei migranti . Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di migranti nelle acque del Mediterraneo”. Papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali ...

MIGRANTI : ACCORDO FRA I 28 DELL’UE/ Vertice Bruxelles - Conte esulta - Salvini : “Mai più Ong in Italia” : MIGRANTI : ACCORDO fra i 28 paesi UE. Vertice Bruxelles , il premier italiano, Giuseppe Conte , si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:02:00 GMT)

La Ong Lifeline a Matteo Salvini : “Quando i fascisti ci fanno pubblicità”. Lui : “Mai più in Italia” : Polemica tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la Ong Lifeline. Dopo che Salvini ha annunciato che la nave non approderà nei porti italiani, la Ong tedesca replica, in un tweet poi rimosso: "Quando i fascisti ci fanno pubblicità...". Il ministro dell'Interno risponde: "Non toccheranno mai più terra in Italia".Continua a leggere