Mafia - omicidio Di Matteo : risarcimento da 2 - 2 milioni alla famiglia - : Il tribunale di Palermo ha stabilito l'indennizzo per la madre e il fratello di Giuseppe: il bimbo rapito nel 1993, strangolato e sciolto nell'acido dopo 799 giorni di prigionia. Il denaro arriverà ...

Rita dalla Chiesa : “Indagate sull'omicidio di mio padre”/ “Non fu ucciso solo dalla Mafia - dietro c'è di più” : Rita dalla Chiesa: “Indagate sull'omicidio di mio padre. Non fu ucciso solo dalla mafia, dietro c'è di più”. L'appello della nota conduttrice durante la puntata di oggi de La Vita in Diretta(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:54:00 GMT)

Mafia - i boss Galatolo e Madonia condannati per l’omicidio di Lia Pipitone : “Fu uccisa su richiesta di suo padre” : L’ordine lo diede suo padre ma ad ammazzarla furono altri due boss: Vincenzo Galatolo e Antonio Madonia. Furono loro ad ammazzare Lia Pipitone: per questo motivo i due padrini sono stati condannati a trent’anni di carcere, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale. Ai due mafiosi è stata imposta la libertà vigilata per 3 anni a pena espiata. Alle parti civili, marito e due figli della vittima assistiti ...

Mafia - OMICIDIO AGOSTINO : PERQUISITA CASA DI BRUNO CONTRADA/ Si cercano documenti importanti : "non è indagato" : MAFIA, OMICIDIO AGOSTINO: PERQUISITA su disposizione della procura di Palermo la CASA dell'ex numero due del Sisde BRUNO CONTRADA. Per il suo legale si tratta di una persecuzione.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:51:00 GMT)

Mafia - omicidio dell’agente Nino Agostino : perquisizioni in casa di Bruno Contrada : A sorpresa agenti delle forze dell'ordine, su autorizzazione della Procura Generale di Palermo, si sono presentati a casa dell'ex numero due dei servizi segreti italiani Bruno Contrada nell'ambito delle indagini sulla morte dell'agente di polizia Nino Agostino, ucciso con la moglie in un agguato nel 1989 a Villagrazia di Carini nel Palermitano.Continua a leggere

La Mafia uccide solo d’estate 2/ L’ultima puntata termina con l’omicidio di Costa e l’amore trionfa : Ecco il riassunto degli ultimi due episodi de "La mafia uccide solo d'estate". Tra litigi, incomprensioni e paure, la famiglia Giammeresi si riunisce con l'omicidio del procuratore Costa(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 05:48:00 GMT)

La Mafia uccide solo d'estate 2 - diretta ultima puntata : l'omicidio di Costa : Le vicende legate a Palermo s'intrecceranno ancora in modo molto drammatico alle vite dei protagonisti de La mafia uccide solo d'estate 2: nell'ultima puntata, in onda questa sera, 31 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno, i Giammarresi si scontreranno con una realtà fatta ancora una volta di violenza.-Di seguito, il liveblogging dell'ultima puntata de La mafia uccide solo d'estate 2- [live_placement]prosegui la letturaLa mafia uccide solo ...

Mafia : Pg Scarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (3) : (AdnKronos) - "Abbiamo una Mafia popolare che raschia il fondo del barile di un territorio ormai impoverito - dice ancora il Pg Scarpinato - la Sicilia oggi è la regione più povera d'Italia, con il 40 per cento di disoccupati. Dove prima c'era una saracinesca a cui chiedere il pizzo oggi non c'è più

Mafia : Pg Scarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (2) : (AdnKronos) – “Ancora una volta perché Falcone è un magistrato che non si ferma alla Mafia militare, e tutto questo ormai non è più dietrologia. Perché ci sono sentenze che hanno accertato che Presidenti del Consiglio hanno partecipato a riunioni in cui si discuteva dell’omicidio di Piersanti Mattarella. Quell’omicidio su cui Falcone, per primo, genialmente, aveva capito che non era solo un omicidio di Mafia”. ...