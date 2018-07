Mafia | Di Matteo | il bambino sciolto nell' acido | 2 | 2 milioni di risarcimento alla

Mafia - il piccolo Di Matteo sciolto nell'acido : risarcimento 2 - 2 milioni di euro alla famiglia : Il tribunale civile di Palermo ha stabilito un risarcimento di 2,2 milioni di euro alla mamma di Giuseppe di Matteo, Francesca Castellese, e al fratello del bambino, Nicola. Per il giudice Paoli ...

Sentenza Stato-Mafia - Di Matteo : Un pezzo di Stato si era piegato ai boss : Lo si legge nella Sentenza depositata il 20 aprile scorso in cui sono stati condannati esponenti di spicco di cosa nostra e pezzi dello Stato. I giudici mettono nero su bianco non solo che la ...

Nino Di Matteo commenta le motivazioni della sentenza sulla trattativa Stato-Mafia : "Un pezzo di Stato piegato ai boss" : "Alcune conclusioni sono inequivocabili. La trattativa ci fu. Fu iniziata da organi dello Stato che cercarono il contatto con i capi di Cosa nostra. Giuridicamente è stata ritenuta criminale". A dirlo a Repubblica il pm Nino Di Matteo, secondo cui nelle motivazioni della sentenza c'è "la conferma che l'interesse ad eliminare Borsellino non era soltanto mafioso. In quel momento con la mafia stava trattando un pezzo dello Stato".Oggi ...

Sekret – Speciale Trattativa su Loft - Di Matteo : “Strage di via D’Amelio? Ipotesi è che sia stata diretta da ambienti esterni alla Mafia” : “Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia”, l’inchiesta ideata e condotta da Marco Lillo incentrata sulle stragi del ’92 e del ’93 e all’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la seconda puntata esclusiva su iLoft.it. Nella prima puntata abbiamo raccontato l’incontro di Fiammetta Borsellino con Giuseppe Graviano nel carcere di massima sicurezza di Terni in cui il boss di ...

Mafia - arrestato imprenditore edile legato a Matteo Messina Denaro - : Si tratta di un 50enne di Castelvetrano, Trapani, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo la Dda di Palermo avrebbe gestito per anni attività economiche che facevano gli ...

Matteo Salvini dichiara guerra alla Mafia : Voglio un economia sana, pulita, trasparente. Rendo onore ai tanti amministratori minacciati dalla mafia, ai tanti giornalisti, giudici e magistrati che stanno rischiando la vita ogni giorno, per ...

Matteo Salvini : “La Mafia non la combatti con libri e film - ma portandogli via le mutande. Li prenderemo a bastonate" : "Se c'è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista a RaiNews24."Vorrei che questi signori - aggiunge - sparissero o cambiassero mestiere". A chi gli ricorda le parole ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Combatta la Mafia non Roberto Saviano' : ' Matteo Salvini combatta la mafia non chi la denuncia e la sfida apertamente come fa da anni Roberto Saviano '. Laura Boldrini non perde occasione per attaccare il leader della Lega. Dopo immigrati e ...

Mafia - Matteo Messina Denaro : blitz a Trapani/ Video - indagati fiancheggiatori : la nota della Polizia di Stato : Mafia, blitz a Trapani contro i fiancheggiatori di Messina Denaro: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Chi è Matteo Messina Denaro - boss della Mafia latitante da 25 anni : Chi è Matteo Messina Denaro, boss della mafia latitante da 25 anni Nato a Castelvetrano nel ‘62, è irreperibile dal ‘93. L’ultima volta è stato visto in vacanza a Forte dei Marmi. Poi di lui, ritenuto responsabile di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Di Matteo, si sono perse le ...