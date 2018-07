Lunedì concorso per dirigenti scolastici | il primo dopo 7 anni Quasi 35 mila candidati

Lunedì concorso per dirigenti scolastici - il primo dopo 7 anni. Quasi 34 mila candidati per 2.425 posti : Partirà lunedì mattina la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici. I candidati sono 34.580, il 71% donne. L'età media è di 49 anni. Gli aspiranti presidi, distribuiti in 1.984 aule, avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla, estratte da un archivio di 4.000 quesiti. Quattro le opzioni per ogni quesito, solo una è corretta.Si ...