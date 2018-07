Lo sviluppatore di Sir | You Are Being Hunted annuncia The Light Keeps Us Safe

eurogamer

(Di domenica 22 luglio 2018) Nel lontano 2013 Big Robot Ltd. ha lanciato Sir, You Are, un sandbox survival ben accolto da giocatori e critica per i suoi tocchi british senza farsi mancare robot terrificanti.Ebbene, come riporta Eurogamer, lo stessonelle ultime ore ha svelato il suo ultimo progetto: TheUs. Si tratta di un gioco stealth-survival che sembra proprio seguire le orme del suo predecessore.Ci troviamo nel mondo post apocalittico di TheUs, dove il cielo se n'è andato lasciando spazio solo ad inquietanti macchine che pattugliano la terra. Si tratta di un hellscape generato proceduralmente, per cui i giocatori dovranno usare i "poteri della luce" per difendersi e fuggire dalle trappole. Nel gioco dovremo anche avventurarci fuori dal nostro buncher per andare verso qualcosa chiamato "The". Sicuramente il mistero sarà parte dell'avventura.Read ...