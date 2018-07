lo spot della 500 | le panda | i maglioni | monti | crozza e la lezione di barenboim | tutto

Doctor Who - un nuovo spot introduce i personaggi del primo dottore donna della serie tv : In Italia la Finale della Coppa del Mondo Croazia - Inghilterra ha fatto da cornice al primo spot tv di DAZN. Nel Regno Unito l'evento è stata l'occasione per mostrare un particolare teaser trailer dell'undicesima stagione di Doctor Who. Lo spot, di poco meno di 40 secondi, ha introdotto i tre compagni del nuovo dottore, o meglio "dottoressa" visto che il famoso Time Lord per la prima volta sarà interpretato da una donna, Jodie Whittaker. Il ...

“Moltiplichiamoci” : lo spot della Chicco diventa un caso sui social : Ogni Mondiale è vinto, anche quello in cui non si partecipa, se finisce con un baby boom. Sta facendo discutere sui social network lo spot della Chicco che recita: “Non...

Sullo spot baby boom della Chicco che ci chiede di fare figli “per l’Italia” : Non l’aveva immaginato quasi nessuno eppure questi mondiali di Russia orfani della nazionale italiana, che per la prima volta in sessant’anni non si è qualificata, qui da noi sono stati seguiti da milioni e milioni di spettatori. Per dare qualche numero: il match Brasile-Belgio ha collezionato il 44,53% di share e 9.435.000 spettatori totali, mentre la semifinale Francia-Belgio ha superato il 46%. Numeri che fanno ghignare la famiglia ...

I Retroscena di Blogo : Da uno spot il cast della Battaglia degli Chef di Rai2? : Il format originale si chiama " Kitchen Owners " è ed un programma argentino arrivato ormai alla terza edizione e che in quel paese ha fatto grandi numeri in termini di ascolto. In Italia si appresta ad arrivare dal prossimo autunno sulla seconda rete della Rai con il titolo "La Battaglia degli Chef". Il direttore artistico è Massimo Righini, già capo progetto del programma culinario Bake off, che ha fatto grandi ascolti su Real Time. Il ...

“C’è un’Italia che è andata ai Mondiali”. Lo spot della birra che ringrazia i migranti (e fa il record di visualizzazioni) : La nazionale italiana non si è qualificata ai Mondiali, ma c’è comunque una parte del Paese che sta tifando (e a volte soffrendo) davanti alla tv. È quella dei nuovi italiani raccontati nell’ultimo spot della Ceres, che fa il verso allo slogan salviniano #chiudiamoiporti, sostituendolo con #apriamoibar: “Il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po’ di Italia ai Mondiali”. Protagonisti sono i migranti che abitano ...

C'è un'Italia che è andata ai Mondiali. Lo spot della Ceres mostra l'altra faccia dell'essere italiani : L'integrazione è possibile, ma c'è bisogno di un modello che rifugga dalla chiusura, valorizzando le differenze e l'importanza dei "nuovi italiani": è questo il messaggio del nuovo spot Ceres. "L'Italia non è andata in Russia, ma l'Italia non è fatta solo di italiani. Ecco il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po' di Italia ai Mondiali", queste le parole usate dal brand danese di birra a corredo del ...

Pozzallo - il presidente della Camera Roberto Fico all'hotspot : Il presidente della Camera Roberto Fico stamattina è stato in visita privata all'hot spot di Pozzallo dove si trovano numerosi migranti.

Il presidente della Camera Roberto Fico all'hotspot di Pozzallo : "Io i porti non li chiuderei - sull'immigrazione servono intelligenza e cuore" : "Io i porti non li chiuderei". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell'hotspot di Pozzallo. "Dell'immigrazione - ha aggiunto - si deve parlare con intelligenza e cuore".Fico ha anche difeso il lavoro delle ong, finite nel mirino del governo gialloverde. "Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario", ha sottolineato. "L'inchiesta di Palermo archiviata, l'inchiesta ...

Salvini : "hotspots nel sud della Libia". La risposta di Tripoli : "Rifiutiamo categoricamente" : Salvini oggi ha incontrato in Libia il ministro dell'Interno di Tripoli, Abdulsalam Ashour, al quale ha fatto la proposta di istituire centri di accoglienza posti al confine sud della Libia, aggiungendo di essere pronto a fornire supporti "tecnici ed economici" per garantire la sicurezza nel Mediterraneo. Immediata è stata la risposta di Tripoli che, per bocca del vice premier Ahmed Maitig, ha bocciato nettamente la proposta di Salvini: ...

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...

Migranti - Salvini : 'Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia' : Centri di identificazione per Migranti 'non in Italia come vuole la Francia', ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa italo-libica, da ...

Migranti - ipotesi hotspot in Niger : da dove nasce la proposta della costruzione dei centri fuori dai confini della Libia : E’ “Niger” la parola chiave per interpretare lo scambio di interventi avvenuti sul tema degli “hotspot” e dei “centri di accoglienza” per Migranti durante la conferenza stampa congiunta tra Matteo Salvini e Ahmed Maitig. C’è una discrepanza evidente tra quanto affermato dal ministro dell’Interno italiano (“Creare degli hotspot, dei centri di accoglienza ai confini sud della Libia per ...

Salvini : "hotspots nel sud della Libia"<br>Tripoli : "Rifiutiamo categoricamente" : Salvini oggi ha incontrato in Libia il ministro dell'Interno di Tripoli, Abdulsalam Ashour, al quale ha fatto la proposta di istituire centri di accoglienza posti al confine sud della Libia, aggiungendo di essere pronto a fornire supporti "tecnici ed economici" per garantire la sicurezza nel Mediterraneo. Immediata è stata la risposta di Tripoli che, per bocca del vice premier Ahmed Maitig, ha bocciato nettamente la proposta di Salvini: ...