Lo sciopero dei treni di domenica 22 luglio | le cose da sapere

Ryanair - nuovo sciopero dei piloti : cancellati 24 voli : Dopo lo sciopero del personale di bordo annunciato ieri che interesserà 100 mila passeggeri il 25 e 26 luglio, un altro sciopero parte da Ryanair.La compagnia aerea irlandese, infatti, ha cancellato 24 voli programmati tra l'Irlanda e il Regno Unito a causa di una seconda giornata di sciopero dei piloti irlandesi. I piloti di Ryanair si dicono insoddisfatti delle proprie condizioni di lavoro e ora alzano la voce. "È in corso un secondo sciopero ...

Le manovre del Governo basteranno a fermare lo sciopero dei tir in pieno boom vacanze? : Lei presentando l'Osservatorio ha affermato che "la logistica è un tema essenziale e delicato per l'economia del Paese che può dare competitività all'Italia' e che 'l'osservatorio vuol fornire al ...

Come raggiungere il concerto di Laura Pausini a Roma con lo sciopero dei trasporti : orari e fasce garantite : Il concerto di Laura Pausini a Roma sarà messo a dura prova dallo sciopero dei trasporti indetto per il 21 luglio e che si prolungherà fino alle 21 della giornata successiva. Incroceranno le braccia i lavoratori dei treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo, oltre alla compagnia di volo low cost Vueling e quella italiana Blue Panorama. Il 22 e 23 luglio è invece previsto lo sciopero del personale autostradale. Lo sciopero dei treni di ...

È stato annullato lo sciopero dei controllori degli aerei di ENAV – la società che gestisce il traffico aereo italiano – annunciato per sabato 21 luglio. Lo sciopero era stato indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC, ANPAV, e avrebbe

Niente sciopero dei controllori di volo il 21 luglio, in una giornata di possibile passione per il trasporto che perde uno dei focolai di agitazione. E' stato 'siglato l'Accordo per il rinnovo della ...

Sciopero dei trasporti, treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend

Saranno tre giorni complicati per viaggiare: riguarderà aerei, autostrade e treni di Trenitalia, Trenord e Italo

Lo sciopero dei lavoratori Fiat contro Cristiano Ronaldo alla Juve è genialmente ridicolo : L'affare Ronaldo non ha proprio niente a che vedere con i livelli stagnanti dei salari italiani, che riguardano un po' tutti i comparti della nostra economia. Semmai, esso dimostra come le ...

Gli orari, le fasce di garanzia e le altre cose da sapere

Si protesta contro i licenziamenti annunciati nel piano industriale dell'azienda: gli orari, le fasce di garanzia e le altre informazioni utili

Durerà 24 ore, ma ci sono delle fasce orarie di garanzia

sciopero dei trasporti - presidio ai varchi portuali. Ma la viabilità regge | : Lavori di Rfi per la realizzazione della nuova linea del Terzo valico. Presidi dei camionisti da Sampierdarena a Voltri