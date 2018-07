ilfattoquotidiano

: Livorno, da qui il Pd prova a rinascere. Strategia? Unire centrosinistra e puntare su società civile per nascondere… - Cascavel47 : Livorno, da qui il Pd prova a rinascere. Strategia? Unire centrosinistra e puntare su società civile per nascondere… - fattoquotidiano : Livorno, da qui il Pd prova a rinascere. Strategia? Unire centrosinistra e puntare su società civile per nascondere… - NuotoLivorno : #finali #nazionali #Under17 #pallanuoto La semifinale scudetto Under 17 B fra San Mauro Napoli e Nuoto Livorno sa… -

(Di domenica 22 luglio 2018) E’ stata la prima roccaforte rossa a cadere. E sarà anche la prima in cui ilcercherà il riscatto per dare un segnale (forse) anche a livello nazionale., che nel 2014 si svegliò grillina dopo più di settant’anni di governi di, tra un anno si torna al voto e il Pd proverà a rimettere insieme i cocci per riprendersi la città. La, per il momento, sembra un po’ particolare, non nuova in altre zone del Paese, inedita in una Regione rossa: nascondere se stesso. Dopo le elezioni politiche, quando in città centrodestra e Movimento 5 Stelle hanno raccolto insieme più del 50 per cento dei voti, i dirigenti del Partito Democratico locale hanno pensato ad unaper non uscire nuovamente sconfitti alle prossime amministrative: aprire la coalizione a tutte le altre forze di sinistra che quattro anni fa avevano spianato la strada al ...