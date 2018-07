Lite in famiglia | teenager si barrica per ore con 20 ostaggi in un market a Hollywood

Napoli - minaccia la famiglia con un coltello dopo una Lite scoppiata per il ventilatore : I carabinieri della compagnia di Cercola in collaborazione con il Nucleo Radiomobile di Torre del Greco in provincia di Napoli, hanno arrestato un pregiudicato ventinovenne, originario sempre di Cercola, di cui non sono state rese note le generalità, per minacce e sequestro di persona. L'uomo è accusato di aver minacciato con un coltello l'intera famiglia e di averla sequestrata in casa, a seguito di un alterco scoppiato per il posizionamento di ...

La grossa Lite di famiglia per l’azienda delle patatine San Carlo : Due dei figli del presidente di Unichips avevano intrapreso azioni legali contro il padre e la sorella, l'azionista di maggioranza: ora forse le cose si stanno risolvendo The post La grossa lite di famiglia per l’azienda delle patatine San Carlo appeared first on Il Post.

Recensione Huawei MediaPad M5 Lite : il tablet ideale per tutta la famiglia : Huawei MediaPad M5 Lite è il tablet per tutta la famiglia. Economico, improntato alla multimedialità e con supporto alla Huawei M-Pen Lite. Scoprilo nella nostra Recensione dettagliata. L'articolo Recensione Huawei MediaPad M5 Lite: il tablet ideale per tutta la famiglia proviene da TuttoAndroid.

Naro - agricoltore ucciso a colpi di zappa : arrestata famiglia romena/ Ultime notizie : Lite per vecchi rancori : Naro, agricoltore ucciso a colpi di zappa: arrestata famiglia romena composta da madre, padre e figlio 18enne. vecchi rancori familiari alla base del violento delitto.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:21:00 GMT)

La Fondazione Vaticana "Centro Internazionale Famiglia di Nazareth" e l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes inaugurano una nuova Sala per l'... : ... in special modo dei malati, che giungono al Santuario da tutto il mondo. Vogliamo che Lourdes divenga "capitale mariana delle famiglie", luogo privilegiato di accompagnamento e di prima ...

A Roma dei carabinieri vanno a sedare una Lite in famiglia e scoprono una piantagione di cannabis : Erano stati chiamati per sedare una violenta lite familiare, ma una volta giunti sul posto hanno scoperto una vera e propria piantagione di cannabis. I carabinieri della Stazione di Sacrofano (Roma) hanno arrestato un 45enne Romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Dopo aver sedato il diverbio per il quale erano stati chiamati in causa, gli agenti si sono insospettiti per l'odore acre che si respirava in tutto il ...