L' industria del libro e il suo declino | perchè perde tanto terreno

Sergio - il “marziano” che ha rivoluzionato l’industria dell’auto : La prima volta che ci incontrammo, domenica 13 febbraio 2005, era stanchissimo, usciva da sessanta ore ininterrotte di trattativa con i vertici della Gm e con in tasca un assegno da due miliardi di dollari che segnarono l’inizio del risanamento della Fiat. Marchionne - una delle sue rare volte con la cravatta allentata attorno al collo - dormiva in...

Marchionne fuori da Fca - gli effetti industriali e finanziari della fine di un’era : L’accelerazione improvvisa e violenta con l’uscita di Sergio Marchionne dagli incarichi operativi in Fca e in Ferrari ha delle ragioni e degli effetti. Sulle ragioni è per ora...

Gli ex confindustriali vogliono entrare nella cabina di regia del Patto per la Puglia : 'Sui fondi siamo stati rassicurati' : Approfondimenti Patto per la Puglia, i timori delle imprese: 'Subito confronto con la Provincia, c'è rischio di perdere i soldi' 5 luglio 2018 636 milioni ma nessun cantiere aperto: la Capitanata ...

Piano industria 4.0 : oltre metà delle aziende lo ignora : Due differenti analisi convergono nel segnalare che l’innovazione tecnologica rimane un rebus per le aziende italiane, nonostante le misure dei precedenti governi, anche se a nessun imprenditore sfugge l&rsquo...

Decreto dignità - Di Maio non sorride : Confindustria boccia la misura - stime peggiori di quelle dell'Inps : Altro duro attacco ricevuto da Di Maio sul Decreto dignità da parte di Confindustria. Marcella Panucci, direttore generale dell'associazione degli industriali italiani, presente oggi in audizioni ...

Non solo capitale della cultura - Matera guarda alle stelle e mira all'industria dello Spazio : ... enti di governo dell'economia e del territorio, istituti di ricerca e sistema universitario che consentiranno un dialogo virtuoso tra cultura accademica, imprenditoriale e scienza. Il sud diventa ...

Banca Etruria - nel processo per truffa spunta il 'Piano industriale Bronchi' sulle difficoltà dell'istituto di credito. Ascoltati gli ... : Un nuovo documento è stato acquisito agli atti questa mattina durante il processo per truffa nei confronti di dirigenti e funzionari di Banca Etruria. Si tratta del cosiddetto 'Piano industriale ...