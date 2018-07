L’immigrazione non percepita

Papa : “I populisti creano la psicosi del L’immigrazione ”. Su Twitter : “Paura non impedisca di accogliere” : I populisti “ creano la psicosi ” sulla questione dell’immigrazione, anche se società anziane come l’Europa stanno affrontando “un grande inverno demografico” e hanno bisogno di più immigrati. Lo ha detto il Papa in un’intervista alla Reuters, pubblicata sul suo sito. Il pontefice critica anche l’amministrazione americana sulla gestione soprattutto dei minori e dice di essere dalla parte dei vescovi Usa che hanno definito ...

La riforma europea delL'immigrazione è fallita - e non è una buona notizia : Il nuovo governo ha descritto come «una vittoria» la bocciatura della riforma del Regolamento di Dublino, ma il rischio è tenerci le cose come sono oggi