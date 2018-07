Libia | dalla Ong calunnie | si faccia indagine neutrale

L'Italia chiude porti - gli scafisti cambiano rotta : cala il traffico dalla Libia : ' La cruda verità è che la politica del nuovo governo italiano ha cambiato la situazione sul campo ', dicono i giornalisti libici al quotidiano di via Solferino, ' La quasi sparizione delle navi ...

Quella volta che Maroni fece riportare i migranti in Libia. E fu condannato dalla Ue : riportare i migranti in Libia su navi militari italiane, una delle due opzioni a cui sta lavorando il ministro dell'Interno Salvini, l'altra è trasportarli fino a Malta,, non è un caso inedito. C'è ...

Quella volta che Maroni fece riportare i migranti in Libia. E fu condannato dalla Ue : Il precedente del maggio 2009 quando al governo c'era Silvio Berlusconi. In 200i furono riportati a Tripoli, la Corte europea per i diritti dell'uomo sanzionò l'Italia. Il rimorso di uno dei militari che fece quel viaggio con i profughi

Migranti - i racconti dalla Vos Thalassa. Il comandante : “Gridavano ‘no Libia’ - noi circondati”. “Avevamo solo paura” : Secondo il racconto del comandante gridavano “no Libia, Libia, sì Italia“. E avrebbero circondato l’equipaggio, spintonando il primo ufficiale. Ma le testimonianze di alcuni dei 67 Migranti sbarcati dalla Nave Diciotti rendono una sfumatura diversa di quanto accaduto: hanno avuto paura di poter essere rispediti in Libia e per questo è nata ansia e agitazione a bordo. Garantiscono che non volevano far del male a nessuno, e che, se a ...

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Dalla Libia partono molti meno migranti - ma aumentano i rischi di morte in mare : Le Nazioni Unite hanno fatto sapere oggi che, nonostante il numero di migranti e rifugiati che attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Europa sia diminuito drasticamente, la probabilità di morire durante la traversata è cresciuta in modo esponenziale. A rivelarlo, durante una conferenza stampa tenuta oggi a Ginevra è stato il portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) per Asia ed ...

La maxi-bufala web : 'Migranti pronti a partire dalla Libia'. Ma è la foto dei Pink Floyd a Venezia : La foto bufala dei migranti pronti a salpare da un porto libico da oltre dieci milioni di condivisioni su Facebook. E' solo l'ultimo preoccupante caso di fake news dove in una pagina è stata ...

“Ecco i migranti pronti a salpare dalla Libia” - ma è una foto del concerto dei Pink Floyd del 1989 : "Porto libico...Non te le faranno mai vedere queste immagini...Sono pronti tutti a salpare in Italia",è la didascalia che accompagna la nuova bufala divenuta virale su Facebook. L'immagine in realtà risale al 1989 ed è stata scattata durante il celebre concerto dei Pink Floyd organizzato a Venezia nel bacino di San Marco.Continua a leggere

DALLA CINA/ Lao Xi : serve un patto Salvini-Minniti su Libia & co. : Salvini intende collegare i sovranismi europei, ma il suo progetto potrebbe avere esiti indesiderati per l'Italia. Per questo dovrebbe cambiare strategia. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 06:01:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ Tra fisco e Jobs Act Di Maio porta il Governo a caccia di "utopie", di S. LucianoSCENARIO/ La Merkel regala l'Europa ai mercati, int. a F. Forte

Come funziona il Piano Salvini per contrastare gli sbarchi dalla Libia : Il “Piano Salvini" per rafforzare la partnership con la Libia e mettere un freno all’immigrazione passa per “la fornitura di gommoni, equipaggiamenti e veicoli a Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche”. Sono i dettagli del programma resi noti da fonti diplomatiche dopo una riunione della Commissione bilaterale italo-libica che si è tenuta lunedì a Tripoli. Presieduto ...

Migranti : si fugge dalla Libia prima di altre chiusure : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Petrolio in rialzo : incertezze dalla Libia : Teleborsa, - Si complica la situazione petrolifera in Libia , dopo l'assegnazione dei diritti di marketing a una società diversa dalla National Oil Corporation , NOC, , mossa che rischia di dissuadere ...

Petrolio in rialzo : incertezze dalla Libia : Si complica la situazione petrolifera in Libia , dopo l'assegnazione dei diritti di marketing a una società diversa dalla National Oil Corporation , NOC, , mossa che rischia di dissuadere i clienti ...

Mille migranti soccorsi in mare dalla Libia - riportati a Tripoli : Milano , askanews, - Circa un migliaio di migranti sono stati soccorsi in tre diverse operazioni al largo della Libia dalla marina libica, mentre tentavano su diversi gommoni di attraversare il ...