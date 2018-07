L’ex ministro Padoan | “Il governo vuole punire l’economia | è la missione di M5s e Lega”

L’ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif è stato condannato a 10 anni di carcere : Con l'accusa di corruzione, in relazione a un'indagine iniziata con i Panama Papers che lo aveva già costretto alle dimissioni The post L’ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif è stato condannato a 10 anni di carcere appeared first on Il Post.

È stato arrestato L'ex primo ministro malese Najib Razak : l'ex primo ministro malese Najib Razak è stato arrestato in relazione all'enorme scandalo che ha colpito il controverso fondo di investimenti malese 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato nel 2009 proprio da Najib e al centro di grossi processi per truffa,

“Salvini come Hitler” - L’ex consigliere regionale insulta il ministro : "Salvini è una merda come Hitler". Insulti gravissimi al ministro degli Interni Matteo Salvini. L"ex consigliere regionale dell'Emilia - Romagna Matteo Riva (eletto con l'Idv e poi finito nel gruppo Misto) si è lasciato andare, sulla sua pagina Facebook, a un violento sfogo nei confronti del leader del Carroccio.Il commento choc è stato scritto da Riva sotto un post dove l"ex politico (ora riciclato a "blogger") augurava a Salvini, Di Maio e a ...

Pensioni d’oro : la proposta delL’ex ministro Damiano al governo : Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro in quota Partito Democratico, si è mostrato favorevole al taglio delle Pensioni d’oro sopra i 5mila euro netti mensili, previsto dal governo italiano, ma al tempo stesso propone una soluzione con una modalità diversa da quella descritta da Lega e Movimento 5 Stelle. Ecco come e perché. La posizione del governo sulle Pensioni d’oro Venerdì scorso, il Vice-Presidente del Consiglio e Leader ...

L'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha lasciato la guida del Partito Popolare : L'ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Popolare (PP), il principale Partito conservatore spagnolo che ha guidato per quasi 15 anni. «In 37 anni ho servito il Partito con tutti i tipi