L' ex deputato Grillini | malato di tumore | contro la riforma dei vitalizi | ' Farò

(Di domenica 22 luglio 2018) Nel mondo della Politica italiana continua a tenere banco la questione del taglio dei. Il 12 luglio è stata una giornata molto importante per il governo giallo-verde, con l’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati che ha approvato la misura per cui molti ex parlamentari si vedranno ridotti il loro assegno a partire dal 1° gennaio 2019 e consentira' allo Stato un risparmio di 200 milioni a legislatura. La maggior parte degli ex onorevoli si vedranno tagliare il loroo in una percentuale che va dal 40 al 60% VIDEO, e in alcuni casi si arrivera' anche al 70-80%. Per Francoassegno ridotto del 47% A parecchi ex parlamentari la misura del Movimento 5 Stelle non è andata giù, infatti, in molti hanno annunciato ricorso come Giuliano Cazzola VIDEO che con il ricalcolo vedra' il proprioo ridursi di 600 euro al mese. L'ultimo a chiedere un ...