Le Spose di Cristo ' shoccate' | per il Vaticano non devono essere necessariamente

"La verginità non è necessaria". E le Spose di Cristo insorgono : Per far parte dell'Ordine delle vergini non bisogna essere vergini. L'ha stabilito il Vaticano, nel primo documento che disciplina la vocazione di quelle donne che hanno scelto la consacrazione pur continuando a vivere la propria vita di sempre. Ma le prime a esserne scontente sono proprio loro, le "Spose di Cristo". Che hanno definito il testo "deludente e scioccante" e chiedono più rigore.A far discutere è il regolamento - in gergo, ...