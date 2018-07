Le cravatte di Maurizio Marinella - dalla soddisfazione di 007 al sogno del Papa. "Un Natale Berlusconi ne ordinò 2.700" : "Porto sempre cravatte difettate, come mio nonno e mio padre. Mio nonno indossava cravatte poco rappresentative perché diceva che il cliente non avrebbe mai comprato la stessa del commesso. Mio padre sosteneva che se ne indossi una troppo bella poi il cliente non riesce più a sceglierne un'altra". A parlare in un'intervista al Corriere della Sera è l'imprenditore Maurizio Marinella, proprietario del tempio della cravatta, ...