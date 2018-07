Le 4 ragioni per cui Marco Fassone è stato licenziato per giusta causa dal

Gli incentivi di Invitalia : due miliardi di buone ragioni per spingere la competitività e salvare quasi 70mila posti : View Larger Image Gli incentivi di Invitalia: due miliardi di buone ragioni per spingere la competitività e salvare quasi 70mila posti DI FATTO , uno dei pochi strumenti di politica industriale a disposizione dell'esecutivo. Ma non basta. Negli anni, il Contratto di sviluppo è stato utilizzato anche per dare ridare nuova vita ad aziende in crisi. O per evitare pericolose ...

Konami fa rimuovere la demo fan made di P.T. per ragioni legali : Nei primi giorni di luglio fu protagonista delle prime pagine dei siti specializzati la notizia di una nuova demo fan made di P.T., realizzata in Unreal Engine 4 e disponibile in via assolutamente gratuita su PC. La demo ricreava quasi alla perfezione le terrificanti atmosfere della produzione firmata Konami ed era riuscita in breve tempo ad attirare l'entusiasmo dei fan, che non credevano possibile poter giocare nuovamente a quella breve ma mai ...

Ancora problemi per Iliad Italia : pubblicità bloccate da Vodafone e TIM per tre ragioni : Sembra del tutto fisiologico che in un momento del genere si possano riscontrare dei problemi con Iliad Italia. Troppo giovane il brand qui da noi per essere immune a qualche disagio per gli utenti, come l'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo, ma anche da qualche passaggio a vuoto dal punto di vista della comunicazione. Vedere per credere il recente provvedimento da parte del Giurì, che ha deciso di accogliere una richiesta da ...

Appendino : “benvenuto Cristiano avevi buone ragioni per venire a Torino” : “Benvenuto Cristiano! avevi davvero alcune buone ragioni per venire a Torino. Congratulazioni alla Juventus per questo grande obiettivo”. Cosi’, con un post in inglese su Fb, corredato la alcune foto panoramiche del capoluogo piemontese, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve. (Adnkronos)L'articolo Appendino: “benvenuto Cristiano avevi buone ragioni per venire ...

“Maleducata”. Elisabetta Canalis massacrata in rete per “colpa” della figlia. La ex velina ha postato questa tenera foto di Skyler Eva ed è stata distrutta all’istante. Le ragioni “choc” : Ha postato una foto dolcissima della sua bimba che riposa e voleva suscitare tenerezza. E invece Elisabetta Canalis si è attirata a sé tantissimo odio da parte delle mamme del web. Ma non era certo questa la reazione che la Canalis si aspettava di ricevere. “Dopo aver sputato, spinto, tirato calci a @niky_epi, parlato con qualcuno che vede solo lei in 2 o 3 lingue diverse, è giunta l’ora del riposo della guerriera” ha scritto la ex velina a ...

Ryanair - sciopero personale il 25 e 26 luglio/ Voli a rischio anche in Italia : le ragioni della protesta : Ryanair, sciopero personale il 25 e 26 luglio: Voli a rischio anche in Italia, le ragioni della protesta. Le ultime notizie sulla mobilitazione dei dipendenti della compagnia low cost(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Tutti in sala per Ugo Fantozzi - da Verdone a Checco Zalone omaggio al ragioniere mito : Ricordare l'anniversario della scomparsa di Paolo Villaggio, con una serata dedicata ai brani tratti da 'Il secondo tragico Fantozzi'. In venti tra attori, registi, giornalisti, scrittori e produttori,...

Due ragioni per cui la superLega di Salvini non conviene a Orbán : Secondo, nel variegato mondo dei nazionalisti europei sono più le cose che dividono di quelle che uniscono. Le elezioni europee del prossimo anno segneranno una grande rivoluzione interna all'...

Doposole - tutte le ragioni per cui non puoi farne a meno : Addio alle abbronzature scurissime, risultato di lunghe giornate sotto il solleone (ore più calde comprese): le donne italiane oggi sono più attente alla salute della pelle rispetto alle loro madri. La conferma arriva da uno studio del colosso L’Oréal, in base al quale le donne sono molto più attente alla salute rispetto al passato e alla pelle color carbone preferiscono una doratura luminosa effetto glow, in linea con i best trend del ...

5 ragioni per (ri)leggere Astro City : Con il numero 52 della terza serie, dopo 28 anni di pubblicazioni e quattro diversi editori Usa (Image Comics, Homage Comics, Wildstorm e Vertigo), giunge infine al termine l’amatissima Astro City, opera magna dello sceneggiatore Kurt Busiek e del disegnatore Brent Anderson, con il design dell’eccelso Alex Ross. Il finale non mancherà di strappare qualche lacrima ai tanti fan del fumetto, dedicato a un universo alternativo popolato ...

Riforma pensioni 2018/ Legge Fornero - le ragioni per evitare qualsiasi cambiamento (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie: quota 100 e quota 41, la difesa della Legge Fornero da parte di Fiorella Kostoris. Gli aggiornamenti sulla previdenza(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:56:00 GMT)

Francesco Rutelli : “Si sono smarrite le ragioni fondamentali per il centrosinistra” : Francesco Rutelli a Otto e Mezzo (La7): “Io credo che il centrosinistra abbia perduto empatia da parte della gente e che sia stato ricambiato. Si sono smarrite le ragioni fondamentali per il centrosinistra, e serve fare un’analisi approfondita del perché metà dei voti sia andata via” L'articolo Francesco Rutelli: “Si sono smarrite le ragioni fondamentali per il centrosinistra” proviene da Il Fatto ...

Perché scegliere YouTube Music : tutte le possibili ragioni : Una volta illustrati tutti i dettagli relativi a YouTube Music (compresi i prezzi dei vari abbonamenti disponibili), è arrivato il momento di offrirvi una panoramica generale sul Perché preferirlo ad altre piattaforma di streaming Musicale ben avviate, quali Spotify e Apple Music. In primo luogo, non tutti offrono un unico flusso multimediale, fatto di audio e video, la qualcosa che i concorrenti non offrono, ed a cui molti potrebbero non avere ...

L'odio per Salvini? Nuovi voti Italiani scelgono il cambiamento Lega - ecco le ragioni del successo : Andate per logica. Dal 3 al 18% in pochi anni e ora le intenzioni di voto lo danno quasi al 30%. Esiste ancora la democrazia in questo Paese? Se è vero come è vero che il consenso popolare espletato tramite suffragio universale è la “sacralità” della democrazia non si capisce bene il perché di tutta questa collera nei confronti del Vice Premier. Segui su affarItaliani.it