Lazio | l’ultima suggestione di mercato arriva dall’Arsenal

Lazio - l’ultima idea per l’attacco porta a Vazquez : Lazio, Franco Vazquez è il nome nuovo per la trequarti dopo l’addio di Felipe Anderson che è approdato al West Ham Franco Vazquez nel mirino della Lazio. E’ questa l’ultima suggestione di mercato che, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe balenata nella testa del ds Igli Tare. Dopo l’addio di Felipe Anderson infatti, è salita la candidatura del Papu Gomez per prendere il suo posto, ma la resistenza atalantina ha ...

Serie A - gli arbitri dell’ultima giornata di campionato : Lazio-Inter affidata a Gianluca Rocchi : Gianluca Rocchi arbitrerà lo scontro diretto per la Champions tra Lazio e Inter, Milan-Fiorentina invece affidata a Michael Fabbri Il big match dell’ultima giornata della Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma che vale un posto in Champions, sarà arbitrato da Gianluca Rocchi. Juventus-Verona, in programma sabato alle 15, è stata invece affidata a Riccardo Pinzani di Empoli. Luca Banti arbitrerà Napoli-Crotone, mentre ...