Lazio | idea fissa Papu Gomez | Inzaghi in pressing su Tare

Calciomercato Lazio - pazza idea per il centrocampo : 1/8 Ramires (Foto LaPresse/Xinhua) ...

Lazio - l’ultima idea per l’attacco porta a Vazquez : Lazio, Franco Vazquez è il nome nuovo per la trequarti dopo l’addio di Felipe Anderson che è approdato al West Ham Franco Vazquez nel mirino della Lazio. E’ questa l’ultima suggestione di mercato che, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe balenata nella testa del ds Igli Tare. Dopo l’addio di Felipe Anderson infatti, è salita la candidatura del Papu Gomez per prendere il suo posto, ma la resistenza atalantina ha ...

Idea Lazio : un super centrocampo se partisse Milinkovic : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola «Juventus il top» Ufficiale Sprocati

Immobile “consiglia” la Lazio : l’idea del bomber sulla cessione di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic al centro di numerose voci di calciomercato, anche Ciro Immobile ha detto la sua sul calciatore della Lazio e sul suo futuro… Anche Immobile prova a trattenere Milinkovic-Savic. Come tutti i tifosi laziali, anche il centravanti Ciro Immobile ha parlato dell’ipotesi di cessione che aleggia attorno al talento serbo, tentando di convincerlo a rimanere alla base. “I bravi giocatori li vogliono tutti e per ...

Lazio - dietro le novità : con Boyata e Acerbi - c'è l'idea De Silvestri : Una difesa nuova. Esperta, carismatica. Una mini-rivoluzione. Dopo l'addio turbolento di de Vrij, il giocatore più forte e rappresentativo del reparto, la Lazio vuole correre ai ripari e avere più ...

Lazio - West Ham-Anderson per 39 milioni. Per sostituirlo l ultima idea è il Papu Gomez : ROMA - Ci siamo, Felipe Anderso n è davvero a un passo dall'essere un nuovo giocatore del West Ham. I dirigenti degli Hammers sono arrivati a Roma per tentare di chiudere l'operazione, portando una ...

Mercato Lazio - per il centrocampo idea Gruji : Tare avrebbe individuato nel centrocampista serbo del Liverpool il rinforzo ideale da regalare a Inzaghi

Lazio - riecco la pista Liverpool : idea Grujic per il centrocampo : ROMA - Due estati fa era toccato a Luis Alberto, il luglio scorso invece a Lucas Leiva . In entrambi i casi la Lazio può dire di aver pescato bene nel Liverpool, ecco perché non sorprende troppo il ...

Il manager di Wesley : 'Adora l'idea di giocare nella Lazio' : ROMA - L'Italia, il Belgio, il Brasile. E' stata una lunga ricerca, si è trasformata in un lungo inseguimento attraverso contatti multipli, perlustrando i social, parlando e chattando. La 'caccia' s'è ...

Lazio - Inzaghi cerca il vice Immobile : l'ideale è Gabbiadini : Miglior attacco del campionato, eppure nemmeno il record storico di 89 reti è bastato. Anzi, alla fine pesano come macigni quelle sbagliate da Caicedo a Crotone e quelle mancate da un Immobile a pezzi ...

Calciomercato Lazio/ Badia : Acerbi? E’ il vice ideale di De Vrij. Idea Barak! (esclusiva) : Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Riccardo Badia sui prossimi movimenti di mercato biancocelesti. Il club sulle tracce di Acerbi, Barak e il Papu Gomez.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:13:00 GMT)