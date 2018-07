L' auto si schianta contro un albero | ventenne perde la vita tornando dal lavoro

Tragico incidente nel leccese : Mattia - 20 anni - si schianta con la sua auto e muore sul colpo : Un ragazzo di soli 20 anni, Mattia Toscano, è morto dopo che la sua auto si è schiantato prima contro un palo della segnaletica stradale e poi contro un ulivo. Il giovane è morto sul colpo, mentre l'auto è stata completamente distrutta. A dare l'allarme i suoi amici che lo seguivano a breve distanza.Continua a leggere

Si schianta con la moto contro un auto - 21enne grave : l'amico scappa : grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 21 luglio, lungo la tangenziale di Collecchio, vicino al distributore di benzina. Per cause in corso di accertamento una moto Kawasaki si è scontrata ...

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro - Silvia muore a 25 anni : La vettura della giovane ha sbandato finendo fuori strada e ha finito la sua corsa schiantandosi contro il muretto di un'abitazione. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.Continua a leggere

auto di giovanissimi si schianta - muore 15enne. Bilancio drammatico : Cronaca. È di un morto e di tre feriti, di cui uno in gravissime condizioni, il Bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri lungo la provinciale che attraversa il territorio del ...

Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa : morti due centauri : Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Continua a leggere L'articolo Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri proviene da NewsGo.

Radja Nainggolan si schianta in autostrada con la sua ferrari da 268mila euro : Era in viaggio da Roma a Milano per unirsi al ritiro dell'Inter. Radja Nainggolan era sull'autostrada A1, quattro chilometri dopo l'uscita di Arezzo, quando uno pneumatico della sua ferrari GtC4 Lusso ...

Ladro tenta di rubarle l’auto con i bimbi dentro - mamma gli spara e lo fa schiantare : Il malvivente è rimasto ferito e si è schiantato con la vettura contro una recinzione. "Si è svolto tutto in pochi attimi, gli ho urlato di fermarsi, di scendere dalla macchina ma non lo avrebbe fatto" ha raccontato la donna.Continua a leggere

Marco si schianta in auto e muore a 19 anni : tornava dalla Maturità : ... di godersi uno scampolo d'estate, prima della pubblicazione dei risultati che, sicuramente, lo avrebbero premiato e gli avrebbero consentito di spiccare il volo verso il mondo del lavoro. Invece ...

Coppia si schianta in auto : 34enne muore - fidanzata grave in ospedale : Tragedia sulla 379 durante la notte nei pressi di Costa Merlata, ad Ostuni , in provincia di Brindisi. A perdere la vita un 34enne della Città bianca, in auto con la fidanzata, ora ricoverata in gravi ...

Roma - tragedia sulla Cassia bis - donna si lancia dal cavalcavia : camion la evita e si schianta con altre auto : tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Il camion per evitare il corpo della donna ha perso il controllo creando una ...

Fa tutto da solo e si schianta con l'auto. Un ferito in via Trento : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e si è schiantato. E' accaduto nella notte in via Trento, la parallela del lungomare Nord di San Benedetto. E' accaduto ...

L’auto si schianta al casello e il passeggero viene sbalzato fuori : le immagini dell’incidente spaventoso : Lungo la Florida Turnpike, che collega Orlando a Hollywood, un’auto perde il controllo all’altezza di un casello autostradale. L’impatto è violentissimo e uno dei quattro uomini a bordo viene sbalzato fuori dalla macchina. Fortunatamente, a parte qualche ferita, si salverà. Gli altri tre, invece, escono illesi dalla vettura. L'articolo L’auto si schianta al casello e il passeggero viene sbalzato fuori: le immagini ...

Florida - incidente pazzesco al casello : auto si schianta e uomo viene sbalzato fuori [VIDEO] : Un’auto si è schiantata a tutta velocità contro lo spartitraffico di un casello autostradale di Osceola County, in Florida Un pazzesco incidente è stato immortalato la scorsa domenica dalle telecamere di sicurezza del casello di Osceola County, in Florida. Le immagini ci mostrano un’auto avvicinarsi a tutta velocità al casello autostradale. Probabilmente a causa dell’alta velocità, l’auto centra in pieno lo spartitraffico del casello: dalla ...

Si schianta con lo scooter contro un'auto : morto Ciro - carabiniere in servizio : Tragico incidente questa mattina all' Eur, a Roma, dove un carabiniere di 46 anni, Ciro Terlizzi, ha perso la vita nello schianto con un'auto guidata da una famiglia rumena. Il sinistro è avvenuto in ...