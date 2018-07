Laura Pausini | concerto Circo Massimo Roma Video | “Stiamo registrando | verrà trasmesso

Laura Pausini punta al Colosseo : “Già negato a Beyoncé? Prima gli italiani” : Laura Pausini dopo il Circo Massimo punta al Colosseo: “Già negato a Beyoncé? Meglio, Prima gli italiani, ma solo nella musica” Laura Pausini conquista Roma e sale sul palco del Circo Massimo, ora però punta al Colosseo. È la stessa cantante a rivelarlo Prima ancora di iniziare il concerto tra le rovine della Capitale imperiale. […] L'articolo Laura Pausini punta al Colosseo: “Già negato a Beyoncé? Prima gli ...

Laura Pausini al Circo Massimo : il concerto prossimamente su Canale 5 : Il concerto evento di Laura Pausini al Circo Massimo di Roma sarà trasmesso prossimamente in esclusiva assoluta su Canale 5 Un trionfo annunciato per Laura Pausini, regina del Circo Massimo a Roma con il suo Fatti Sentire World Tour. L’evento musicale dell’estate italiana non ha deluso le aspettative regalando ai tantissimi fan, e non solo, una notte di grande musica ed emozioni che prossimamente sarà trasmesso in prima serata su ...

Video e scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma il 21 luglio - la 1ª regina di Roma verso il bis al Circo Massimo : La scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma apre ufficialmente il tour dedicato a Fatti sentire. S'infrange così il primato dei soli artisti uomini a solcare le assi del palco del Circo Massimo, storicamente destinato al rock come testimoniato dalle oltre 40000 persone presenti per lo spettacolo tenuto da Roger Waters dei Pink Floyd solo qualche giorno fa. L'obiettivo dell'artista Romagnola è ora il Colosseo, così come dichiarato alla ...

Laura Pausini - dopo il Circo Massimo punto al Colosseo : Oh, ma solo in questa situazione, eh? Non prendetela come una dichiarazione politica", si schernisce subito. Quando la sera è ormai scesa sulla città, il palco si illumina tra visual, led ...

Laura Pausini conquista il Circo Massimo : «Non ho più paura» : Palloncini rossi e fuochi d’artificio. Rollerblade, coriandoli argentati e fontane luminose. Coristi, musicisti, performer e mille bolle bianche. Laura Pausini si prende il Circo Massimo, conquista Roma. Quindicimila persone adoranti (30 mila in totale, si replica domenica 22) per la prima data del suo nuovo tour mondiale (l’ennesimo) che il 26 la porterà a Miami («vado già a letto alle 6 del mattino per mettermi in pari col fuso») e ...

Laura Pausini al Circo Massimo - centinaia di fan in trepidante attesa per il World wide tour 2018 : Circo Massimo chiuso al traffico, ma gremito di fan. Il 21 e 22 luglio Roma ospita Laura Pausini e il suo World wide tour 2018. E’ stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, e ora sarà la prima donna a esibirsi nella storica arena della Capitale. Tanta emozione e fan provenienti da tutta Italia fin dalle primo pomeriggio per ascoltare Laura Pausini. L'articolo Laura Pausini al Circo Massimo, centinaia di fan ...

Laura Pausini conquista Roma : "Ora un concerto al Colosseo! Beyoncè? A casa nostra prima gli italiani - ma solo in questo caso" : Laura Pausini regina di Roma per una sera. La corona gliel'hanno "consegnata" i 15 mila fan adoranti che si sono dati appuntamenti al Circo Massimo, per l'anteprima del Fatti Sentire Worldwide Tour (che il 26 luglio debutta a Miami e dall'8 settembre la riporterà in Italia) e per festeggiare con lei i 25 anni di carriera (si replica domani sera). Dopo tanti traguardi e successi, la Laura nazionale conquista un altro record e dopo essere ...

Laura Pausini conquista il Circo Massimo : stasera si replica lo show - : La cantante romagnola si è esibita nell'anteprima del suo Fatti Sentire Worldwide Tour davanti a 15mila fan. Prima donna a calcare il palco nell'antica struttura per spettacoli della capitale, ora ha un sogno: "Il Colosseo"

Palloncini rossi e fuochi d artificio - Laura Pausini conquista Roma : "E dopo tutto questo, cos'altro potrei volere? Vorrei prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l'età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco". E' una baldanzosa Laura Pausini ...

Palloncini rossi e fuochi d'artificio - Laura Pausini conquista Roma - Musica - Spettacoli : 'E dopo tutto questo, cos'altro potrei volere? Vorrei prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l'età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco'. E' una baldanzosa Laura Pausini ...

Laura Pausini al Circo Massimo : fans in delirio. 'E adesso il Colosseo' Foto : Laura Pausini regina di Roma per una sera. La corona gliel'hanno 'consegnata' i 15 mila fan adoranti , , Foto Paolo Caprioli/AgenziaToiati, che si sono dati appuntamenti al Circo Massimo, per l'...

Laura Pausini - concerto Roma/ Circo Massimo : scaletta e orari. Foto - "Fatti sentire!" : Laura Pausini, concerto al Circo Massimo di Roma oggi, sabato 21 luglio. scaletta, orari e biglietti. Aprono lo show Virginio, Edwyn Roberts e Daniel Vuletic.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:58:00 GMT)

Laura Pausini - CONCERTO A ROMA/ Circo Massimo : scaletta e orari. Alberta Ferretti per la cantante : LAURA PAUSINI, CONCERTO al Circo Massimo di ROMA oggi, sabato 21 luglio. scaletta, orari e biglietti. Aprono lo show Virginio, Edwyn Roberts e Daniel Vuletic.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 20:35:00 GMT)

Matrimonio Noemi e Gabriele Greco/ Foto - da Laura Pausini a Paola Turci. gli auguri vip sui social : Noemi e il fidanzato Gabriele Greco si sono sposati dopo 10 anni circa di fidanzamento. La cantante si esibisce sulle note di "Altrove" insieme a Morgan, invitato alle nozze.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:07:00 GMT)