Laura Pausini al Circo Massimo | centinaia di fan in trepidante attesa per il World wide

Laura Pausini conquista Roma : "Ora un concerto al Colosseo! Beyoncè? A casa nostra prima gli italiani - ma solo in questo caso" : Laura Pausini regina di Roma per una sera. La corona gliel'hanno "consegnata" i 15 mila fan adoranti che si sono dati appuntamenti al Circo Massimo, per l'anteprima del Fatti Sentire Worldwide Tour (che il 26 luglio debutta a Miami e dall'8 settembre la riporterà in Italia) e per festeggiare con lei i 25 anni di carriera (si replica domani sera). Dopo tanti traguardi e successi, la Laura nazionale conquista un altro record e dopo essere ...

Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo : come arrivare - ingressi - info : Ci siamo! Dopo mesi di attesa, sabato 21 luglio 2 domenica 22 luglio Laura Pausini sarà protagonista di due grandissimi e imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma. Ecco di seguito come arrivare, ingressi e tutte le informazioni utili per il live Romano. Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo: come arrivare – indicazioni come arrivare IN AUTO Dalla stazione Roma Termini prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in ...

Concerto di Laura Pausini al Circo Massimo il 21 e 22 luglio : orari - ritiro biglietti - ingressi e parcheggi : Mancano una manciata d'ore al Concerto di Laura Pausini al Circo Massimo il 21 e 22 luglio, con una città pronta ad accogliere l'evento in una location storica che è destinata a rimanere impressa nella mente dei molti fan che saranno presenti alla prèmiere del tour dedicato a Fatti sentire. Lo spettacolo inizierà a partire dalle ore 21, ma sarà già possibile muoversi a cominciare dalle 12 per il ritiro dei biglietti presso la cassa di Via ...

Come raggiungere il concerto di Laura Pausini a Roma con lo sciopero dei trasporti : orari e fasce garantite : Il concerto di Laura Pausini a Roma sarà messo a dura prova dallo sciopero dei trasporti indetto per il 21 luglio e che si prolungherà fino alle 21 della giornata successiva. Incroceranno le braccia i lavoratori dei treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo, oltre alla compagnia di volo low cost Vueling e quella italiana Blue Panorama. Il 22 e 23 luglio è invece previsto lo sciopero del personale autostradale. Lo sciopero dei treni di ...