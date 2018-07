L’assistente | il busto e… Nibali! Vincenzo rassicura i fan | lo Squalo torna a sorridere

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018)Nibali a passeggio con l’assistente-moglie: il ciclista della Bahrain-Merida indossa ilrigido dopo la frattura della decima vertebra durante il Tour de France 2018Nibali. Il ciclista della Bahrain-Merida èto a casa dalla moglie e dalla figlia dopo la caduta al Tour de France. La rottura della decima vertebra non ha permesso al messinese di portare a termine quest’edizione della Grande Boucle. Il corridore però non pare troppo scoraggiato e guarda avanti. La riabilitazione prima di tutto e poi la Vuelta nei progetti di Nibali, che indossa (come si vede in una sua storia Instagram) già ilrigido che gli blocca il torace. La passeggiata insieme alla moglie diventa social per il ciclista che ci tiene are i fan sulle sue condizioni di salute. “L’assistente“, così chiama Nibali la bella ...