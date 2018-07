Lamento del tifoso | barese | fallito

ParLamento israeliano adotta legge sul carattere ebraico dello Stato - : "In seguito alla crescita della tensione tra palestinesi e israeliani, dobbiamo mantenere la calma e l'unità, condurre politica prudente per aiutare gli arabi in Israele in questo momento difficile. ...

SONDAGGI POLITICI/ Media & partiti : la paura delle “fake news” sbarca in ParLamento : dSONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito, M5s cala fino al 28% davanti a Pd e Forza Italia in piena crisi (8%). Scontro Saviano-Salvini, vince..(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Esame Avvocato 2018 : rimandata l'applicazione del nuovo regoLamento : Come molti giuristi gia' sapranno, il prossimo dicembre sarebbero dovute entrare in vigore le nuove regole relative all'Esame di abilitazione alla professione forense [VIDEO], così come disposte dalla legge 247 del 2012. Nonostante questa notizia sembrasse certa e sicura, ieri, in merito alla riforma forense, è stato fatto un importante passo indietro. A comunicarlo è stata Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli D'Italia, la quale ha ...

ParLamento - eletti gli 8 membri laici del Csm. Scelto anche un giudice costituzionale : Politica M5S, voto su Rousseau per scegliere i candidati al Csm: il più votato Alberto Maria Benedetti, ordinario di Privato

Tutte le ipotesi in campo - anche l'annulLamento della gara. La lettera dell'Anac ribalta il futuro dell'Ilva : Le carte definitive potrebbero essere svelate già domani mattina, nella risposta all'interpellanza urgente che darà nell'aula di Montecitorio, ma la linea che Di Maio intende adottare per il futuro dell'Ilva di Taranto ha già una stella polare: l'affidamento dell'impianto a Arcelor Mittal è tutt'altro che scontato. Non si tirerà il dossier per le lunghe, si apprende in ambienti vicini al ministro dello Sviluppo ...

Sicurezza alle feste - via libera del Ministero degli Interni ad un regoLamento meno rigido. I parlamentari Lega Umbria : " Un'ottima notizia ... : UMWEB, Perugia. Sicurezza alle feste, via libera del Ministero degli Interni ad un regolamento meno rigido. "Sagre,feste di paese e manifestazioni varie sono salve grazie alla politica del buonsenso adottata dal Governo". Ad esprimere soddisfazione per la direttiva ministeriale sulle misure di "safety" da adottare in occasione di eventi pubblici è la Lega Umbria con i suoi ...

Regeni - Fico : “Non mi arrenderò mai nella ricerca della verità. Domani incontro presidente del ParLamento egiziano” : “Giulio Regeni? Per me è una questione fondamentale. Domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ma di tutti noi, delle istituzioni. Noi siamo vicini al cento per cento a famiglia Regeni“. Sono le parole pronunciate dal presidente della Camera, Roberto Fico, sull’assassinio di Giulio Regeni. E aggiunge: “Sono contento che anche il ...

Rai - il ParLamento elegge 4 nuovi membri del cda : sono Borioni - Coletti - De Biasio e Rossi : Il Senato elegge due donne: Rita Borioni e Beatrice Coletti. La Camera nomina due uomini: Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi. sono i 4 nuovi componenti del consiglio d’amministrazione della Rai eletti dal Parlamento. La votazione è segreta ed avviene per schede: ciascun deputato potrà indicare un solo nominativo. Non è difficile però risalire alla paternità di ogni nuovo membro del cda di viale Mazzini. Il M5s al Senato ha scelto il suo nome ...

Decreto dignità in ParLamento - temi principali : precari e imprese delocalizzate : Il Decreto dignita' è stato firmato dal presidente della Repubblica, tante novita' sono contenute in esso solo per citarne alcune: più tasse sul gioco d'azzardo, incentivi per le aziende con contratti stabili, multe alle imprese che delocalizzano. Un altro positivo risultato dei pentastellati, che però la sinistra demonizza [VIDEO], ma che sembra in prima analisi portare tanti cambiamenti positivi per i lavoratori. Decreto dignita' passa alla ...

Informativa in ParLamento di Di Maio sullo stato delle crisi aziendali - DIRETTA : Informativa del governo sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il ministero dei Lavori Pubblici LA DIRETTA

AccoltelLamento Salerno - arrestati due componenti del branco : uno è minorenne : Salerno Sono stati individuati e arrestati due componenti del branco che la scorsa notte ha ferito a coltellate tre fratelli in piazza Gian Camillo Gloriosi a Salerno, nel quartiere Torrione. Si ...

Caso Cucchi : fotosegnaLamento dell'arresto "cancellato" con il bianchetto : Altro colpo di scena nel processo sul Caso Cucchi, il geometra romano arrestato dai carabinieri per droga il 15 ottobre 2009 e morto nel reparto penitenziario dell'ospedale Pertini una settimana dopo, gonfio di botte e pieno di contusioni, in circostanze che il procedimento penale in corso presso la prima Corte d'Assise di Roma sta cerando di appurare.Dal registro dei sottoposti a fotosegnalamento di quel giorno sarebbe stato cancellato con ...

