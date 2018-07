La Roma vola in California | allenamenti all' Università di San Diego a due passi

La nuova Roma vola con l'Air9 : Il charter della Roma, a metà mattinata, volerà negli States. Destinazione San Diego, dove comincia la tournée che comprenderà anche le tappe di Dallas e New York e che vedrà i giallorossi, nella ...

Casola è una Favola. Doppio appuntamento col recital "Romagna Solatia" e concerto di musica leggera : Doppio appuntamento domani, domenica 22 Luglio , per la XXXVI edizione di Casola è una Favola , rassegna di spettacoli, concerti, laboratori nei luoghi suggestivi di Casola Valsenio : alle ore 21 ci sarà il recital di Giampiero Pizzol 'Romagna Solatia' , mentre alle ore 22 il concerto di musica leggera '...

Roma - parla il pilota pizzicato a 311 km/h sul Gra : "Ho fatto una cavolata - ma la Lamborghini mi ha preso la mano" : Patrik O?Well ha 44 anni. Da 30 gira i circuiti di tutto il mondo cercando di spingere il gas più a fondo di tutti. Tra martedì e mercoledì è stato fermato a 311...

Domenico Berardi - è tempo di "volare alto" : Roma o Milan nel suo destino : La carriera di Domenico Berardi è un rebus: fino a due anni fa nessuno poteva avanzare il benché minimo dubbio. Il fantasista-seconda punta calabrese (di Cariati) era il vero "crack" del calcio italiano...

Roma - Francesco Totti vola in Russia per la Legends Cup : Francesco Totti vola in Russia, non per assistere alle semifinali del Mondiale, ma disputare la Legends Cup meglio conosciuta come Mondialito. L'ex capitano giallorosso ha già raggiunto Mosca insieme ...

Macchine volanti sull'acropoli agrigentina - il primo Romanzo della canicattinese Chiara Avanzato : La tecnologia ha cancellato la fame nel mondo, eppure nulla sembra essere al suo posto. Edan è un giovane lavoratore troppo astuto per tenere la testa bassa. Leandro, invece, è il figlio di una della ...

Roma - poliziotti arrestati : il superman delle volanti stipendiato dalla criminalità : 'Ho salvato una persona, ma non mi sento un eroe. È il mio lavoro, lo sognavo sin da bambino'. Quel sogno era poi diventato la sua vita. Francesco Macaluso, 39 anni, agente del reparto volanti della ...

Inter - Nainggolan saluta Roma : 'È finita una favola - ma non per mia scelta'. Icardi gli da il benvenuto : 'Da oggi lotteremo insieme' : Il dispiacere è tanto, ma il tempo aiuterà a superarlo. Sono momenti intensi per Radja Nainggolan che in questi giorni ha vissuto il trasferimento a Milano sponda Inter, lasciando la città che lo ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : l’Italia vola in Romania senza passare dagli spareggi : Dal titolo mondiale alla qualificazione alla Fiba Europe Cup 2018. Un mese fantastico per l’Italia femminile di Basket 3×3, che stacca il pass per gli Europei che si svolgeranno in Romania a settembre. Le azzurre (Giulia Ciavarella, Marie D’alie Raelin, Marcella Filippi e Giulia Rulli) hanno chiuso al primo posto il girone e proprio questa posizione di classifica dava la certezza della qualificazione senza passare dagli spareggi. Dopo ...

M5S cala ovunque e crolla a Roma. La Lega vola - a Treviso è trionfo. Centrosinistra ok a Brescia e Ancona : Elezioni comunali 2018, spoglio a rilento nei comuni dove si è votato. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque, anche nei due municipi di Roma. I...

Roma - Kluivert sempre più vicino : lascia la vacanza di Ibiza ed è pronto a volare nella Capitale nel prossimo week end : Secondo le ultime indiscrezione Justin Kluivert ha lasciato le vacanze di Ibiza per volare ad Amsterdam e prepararsi a sbarcare nella Capitale nel prossimo week end. Raiola avrebbe trovato l'accordo ...

USA - follia al volante : auto procede in retRomarcia in mezzo al traffico [VIDEO] : La folle manovra dell’automobilista è stata immortalata su u una superstrada dell’ Ohio, Stati Uniti Troppo spesso su strade ed autostrade si assiste a scene a manovre decisamente assurde e soprattutto molto pericolose per gli automobilisti presenti, come ad esempio l’episodio immortalato negli Stati uniti dall’ Ohio Department of Transportation. Nel video che vi proponiamo si vede un SUV percorrere diversi chilometri in retromarcia su una ...