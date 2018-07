La “Race of Champions” infiamma il WDW2018

Ducati Panigale V4 “Race of Champions” : all’asta su eBay 12 imperdibili esemplari [FOTO] : Le 12 Ducati Panigale V4, realizzate in configurazione racing e personalizzate con le livree di ogni pilota, verranno messe all’asta a fine gara su eBay Il conto alla rovescia è ormai terminato e manca veramente pochissimo alla pacifica invasione “Ducatista” che, dal 20 al 22 luglio animerà la Riviera Adriatica e il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per il WDW2018. A identificare il momento clou dei tre giorni del WDW sarà la “Race ...