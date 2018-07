La nuova Roma vola con l' Air9

Striscione di Forza nuova Roma affisso all'Esquilino : Ancora una volta Forza Nuova torna a far parlare di se nel quartiere più multietnico di Roma. Dopo la passeggiata per la sicurezza del 9 Luglio e il successivo volantinaggio, azione che ha scatenato l'ira del Presidente dem Sabrina Alfonsi, i militanti del movimento di estrema destra hanno affisso uno Striscione in prossimità dell'ingresso dei giardini di Piazza Vittorio dove si teneva la manifestazione "Cinema d'estate", manifestazione voluta ...

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha...

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha...

Chiara Corbella non curò il cancro per far nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha fatto il primo ...

Roma : nuova ala ‘Terrazza Termini’ - 3.000 mq e ristoranti : Roma – È stata inaugurata questa mattina a Roma la seconda parte della Nuova terrazza commerciale della stazione Termini, affacciata direttamente sui binari. Dopo l’inaugurazione della prima ala, nel 2016, da oggi, anche se in realta’ sono stati aperti gia’ da qualche giorno, sono a disposizione dei viaggiatori 6 nuove aree ristoro, 300 nuove sedute pubbliche su 3.000 metri quadrati. Il taglio del nastro e’ avvenuto ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere : ecco la nuova casa a Roma : Elisa Isoardi e Matteo Salvini vanno a convivere in una nuova casa a Roma. Il leader della Lega e la conduttrice fanno sul serio e sono pronti a mettere su famiglia. Il primo passo per consolidare l’unione è la convivenza, arrivata in questi giorni. Mentre tanti parlavano di crisi e di una possibile rottura, Salvini e la Isoardi si stavano preparando al trasferimento nella nuova abitazione. L’appartamento si trova a pochi passi da ...

Salvini-Isoardi - casa nuova a Roma a due passi palazzo Chigi : Roma, 17 lug., askanews, - Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio le immagini esclusive di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi che entrano nella nuova casa nel centro di Roma dove andranno a ...

Roma - il leader di Forza nuova Castellino arrestato per resistenza a pubblico ufficiale : Giuliano Castellino , coordinatore Romano del movimento politico di estrema destra Forza Nuova , è accusato di aver aggredito la scorsa settimana alcuni poliziotti che lo avevano fermato in via ...

Roma - il leader di Forza nuova Castellino arrestato per resistenza a pubblico ufficiale : Giuliano Castellino , coordinatore Romano del movimento politico di estrema destra Forza Nuova , è accusato di aver aggredito la scorsa settimana alcuni poliziotti che lo avevano fermato in via ...

Roma - Schick ora è chic : ecco la sorpresa più bella della nuova squadra : Tre gol e due assist in 37 minuti. Ok, il Latina milita in serie D, si era radunato il giorno precedente alla gara, si tratta soltanto di un'amichevole estiva e le prove da superare da qui in avanti ...

Roma. Lavori illuminazione nuova Circonvallazione Interna e Galleria Giovanni XXIII : Oggi, lunedì 16 luglio, partono i Lavori per l’illuminazione della Nuova Circonvallazione Interna, che va dall’innesto con l’A24 a Batteria

La nuova Roma e ‘Davide contro Golia’ : Roma – Come in ogni precampionato si veleggia tra dubbi ipotetici e apparenti certezze. Consapevoli che il campo potrà trasformare gli uni nelle altre ma anche viceversa. E poi c’è sempre l’incognita del calciomercato, che lascia sospesi tra la speranza di grandi colpi e il timore di partenze illustri. La Roma che si presenta ai nastri di partenza della stagione 2018/2019 non fa certo eccezione a queste ‘montagne ...

nuova edizione in vista per Contemporaneamente Roma : Nuova edizione in vista per Contemporaneamente Roma, il festival autunnale della cultura contemporanea che l’anno scorso ha registrato un forte

nuova Stazione di Rilevamento a Roma : Cari amici, di recente nel V Municipio di Roma e precisamente nella sede dell’ODV VII GRUPPO di Protezione Civile, è stata installata una Stazione di Rilevamento Meteorologico, modello Davis Vantage Pro 2. Un ringraziamento...