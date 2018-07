La mamma si laurea insieme alla figlia | che ha la sindrome di Down

vanityfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Le avevano consigliato di rassegnarsi, perché suanon avrebbe mai avuto una vita come quella degli altri. Ma Loredana Ambrosio non ha mai dato ascolto a quelle parole: per la sua Francesca, nata con ladi, ha voluto un percorso uguale a quello dei coetanei. Le ha fatto frequentare la scuola all’età stabilita dlegge, ha acquistato per lei i libri che erano stati proposti anche ai compagni, ha deciso di inserire il docente di sostegno solo in un secondo momento, e solo al bisogno. Le sue scelte le hanno dato ragione: lei e Francesca, che oggi ha 23 anni, si sonote. All’Università della Calabria, al Dams, hanno discussole tesi diin Teoria delle relazioni sociali, con il relatore Ciro Tarantino. Un lavoro che si ha un titolo eloquente: Critica della predestinazione sociale. È un’analisi del percorso di studio di Francesca, ...