La mamma insegna i tuffi | l’esecuzione di questo bimbo è strepitosa e voi non smetterete

OMICIDIO ROSBOCH - ASSOLTA CATERINA ABBATTISTA/ La mamma di Gabriele Defilippi non ha ucciso l'insegnante : OMICIDIO ROSBOCH , processo a CATERINA ABBATTISTA , attesa oggi la sentenza per la madre di Gabriele Defilippi . Nel primo pomeriggio di oggi scopriremo se la donna è innocente(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:52:00 GMT)

Una filastrocca da insegnare ai bimbi su come proteggersi dalle armi : il post choc di una mamma sui social : ... visti i recenti, continui e drammatici fatti di cronaca negli istituti americani. Il motivetto alla base è quello della canzoncina famosa in America 'Twinkle, Twinkle, Little Star', molto conosciuto ...

Padova - 4 in inglese al figlio : la mamma aggredisce l’insegnante alla scuola Albinoni di Selvazzano : La mamma di un ragazzino della scuola media Albinoni di Caselle di Selvazzano , Padova , ha aggredito un'insegnante che ha dato un brutto voto (un 4) al figlio in inglese . La madre ha spintonato la docente, che è caduta a terra, procurandosi la spaccatura del labbro. "Le cose funzionano bene se c'è collaborazione fra scuola e famiglia", afferma la prof aggredita.Continua a leggere

BAMBINO DIMENTICATO IN GITA A CATANIA/ È un segreto - non dire nulla a mamma e papà" - denunciati due insegnanti : Un BAMBINO di 11 anni sarebbe stato DIMENTICATO dalla sua scolaresca mentre si trovava in GITA a CATANIA. denunciati per abbandono di minore due insegnanti, che avrebbero chiesto a...(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:41:00 GMT)