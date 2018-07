L' 82 per cento degli italiani non sa riconoscere una bufala sul web

Fca - l’era Marchionne si chiude con un guadagno in Borsa del 1.000 per cento : Da una perdita di 2 miliardi a utili di 3,5 miliardi. Il manager italo-canadese ha trasformato la Fca creando da subito un feeling straordinario con i mercati finanziari...

Ottocento caschi bianchi scortati da Israele fuori dalla Siria/ Ultime notizie - ecco perché il regime li odia : Ottocento caschi bianchi rischiano la vita in Siria. Ultime notizie, Israele li scorta in fuga in Giordania, ma poi precisa: "Non accoglieremo altri profughi o sfollati Siriani"(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Il mercato immobiliare è ripartito : prezzi in aumento fino al 2 per cento : La ripresa del mercato immobiliare prosegue anche nel 2018 secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate sul primo trimestre dell’anno elaborati da Tecnocasa. Le transazioni immobiliari sono cresciute del 4,3% rispetto allo...

Milano - all'asta gli autografi dei grandi personaggi del Novecento : Dallla leggenda del ciclismo Gino Bartali all'attore Arnoldo Foà, dalla soprano Maria Caniglia al panzer di Inter e Germania Karl-Heinz Rummenigge: ci sono anche gli autografi di alcuni dei protagonisti del Novecento tra i 2330 lotti che verranno battuti il 20 luglio, a partire...

Montone " Cento candeline per Nonna Miranda. Borgo in festa per il secolo di vita della signora Reali : UMWEB, Montone, - Grande festa alle porte di Montone per festeggiare i Cento anni di Miranda Reali. Una lunga storia iniziata il 14 luglio 1918. Per celebrare la speciale ricorrenza in tanti sono ...

Valentina Scarnecchia racconta Beppe Grillo : "Padre al 200 per cento. In privato è come in pubblico" : “Permissivo”. Così Valentina Scarnecchia definisce il “patrigno” Beppe Grillo sulle pagine di Vanity Fair. Food blogger e volto televisivo di Alice, con un passato da giudice a Cuochi e fiamme, la 37enne racconta il lato privato del fondatore dei Cinque Stelle, considerato “un padre al 200 per cento”.Figlia di Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma e del Napoli, e di Parvin Tadjk, che in seconde nozze ha sposato il comico genovese, ...

Danilo Toninelli - Alitalia : 'Deve restare italiana al 51 per cento' : Altri soldi pubblici finiranno ad Alitalia ? Secondo il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli , la compagnia aerea deve restare 'italiana', 'è importante' che lo sia. In una ...

Sondaggi politici SWG per La7 : la Lega al 30 - 1 per cento si conferma primo partito : Matteo Salvini vola nei Sondaggi politici, ma ormai non è una novita'. In base all'ultima indagine SWG condotta per il TgLa7 di Enrico Mentana, la Lega si conferma il primo partito nelle preferenze degli italiani, davanti al Movimento 5 Stelle. Al terzo posto, staccatissimo, il PD. Dunque allo stato attuale, sommando le percentuali dei due componenti del governo cosiddetto giallo-verde, si sfiora praticamente una maggioranza bulgara. Testa a ...

Usa : rapporto Fmi conferma crescita del 2 - 9 per cento nel 2018 ma ripresa economica mondiale fragile : Washington, 16 lug 21:21 - , Agenzia Nova, - Il Fondo monetario internazionale , Fmi, ha confermato oggi le previsioni di aprile sull'economia statunitense, sottolineando però la vulnerabilità... , Res,

Messico : Fmi riduce stime di crescita di 3 decimi - economia a 2 - 7 per cento nel 2019 : Città del Messico, 16 lug 18:56 - , Agenzia Nova, - Le incertezze sul futuro del negoziato per il Trattato di libero commercio dei paesi dell'America del Nord , Nafta, oltre che l'agenda politica... , Mec,

Lega - primo stop nei sondaggi dal 4 marzo : lascia lo 0 - 2 per cento : Dopo oltre quattro mesi di crescita ininterrotta, dalle elezioni del 4 marzo in poi, la Lega affronta un primo stop nei sondaggi. La rivelazione è quella di Megamedia , che dà il Carroccio in calo ...

Banca Carige - Mincione esce allo scoperto e chiede di salire oltre il 9 - 9 per cento : Raffaele Mincione, il socio di Carige che nei giorni scorsi ha chiesto al Cda di convocare l’assemblea per rinnovare l’intero board, si è già portato all’8% del capitale.

L'Arezzo che fu di Ferretti - va al 50 per cento : Tutto L'Arezzo che era di Ferretti scontato al 50 per cento. Giovedì 12 luglio dalle 21 alle 24, apre lo Store Amaranto che si trova allo stadio Comunale e il titolare Samuele Dini metterà in vendita ...

Sondaggi politici SWG : Lega Nord sopra il 30 per cento - area di governo quasi al 60 : I recenti Sondaggi politici dell'istituto SWG vedono la Lega Nord ancora al primo posto, davanti al Movimento 5 Stelle. Il partito di Matteo Salvini, secondo le ultime indicazioni, raccoglie il 30,5 per cento, in crescita dello 0,7 per cento rispetto alla rilevazione della precedente settimana. Dalle elezioni del 4 marzo scorso, la Lega è cresciuta di oltre 13 punti percentuali, un risultato che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia del ...