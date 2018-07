Karate | Mondiali Universitari 2018 | Francesco D’Onofrio oro | Terryana D’Onofrio argento

oasport

(Di domenica 22 luglio 2018) Trionfo di famiglia per l’Italia neidia Kobe, in Giappone.D’Onofrio ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -67 kg, battendo 5-4 il nipponico Nakano, beniamino di casa, al termine di un incontro sensazionale, nel corso del quale ha mantenuto il sangue freddo portando a casa una strepitosa vittoria al cospetto di un eccellente avversario. D’Onofrio, in precedenza, era riuscito a qualificarsi per la finale senza subire neanche un punto e battendo in successione il brasiliano Martins con un perentorio 8-0, il polacco Parczewski per 4-0 e lo spagnolo Cuerva per 6-0. Ma a completare la straordinaria prestazione “familiare” ci ha pensatoD’Onofrio, medaglia d’nel kata a seguito della sconfitta in finale contro la fortissima giapponese Shimizu, che ha prevalso 4-1 costringendo ...