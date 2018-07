Jonathan Gold è morto | era il primo Premio Pulitzer del food

ilnotiziangolo

(Di domenica 22 luglio 2018): se ne va a 57 anni il critico di Los Angeles conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il suo merito si è reso ancora più evidente alla vittoria del, ilnel mondo delera conosciuto per l’amore viscerale verso i negozi alimentari etnici della sua città e per aver trasformato il gusto di diverse generazioni.: il cancro non gli ha lasciato scampo Il critico era malato da poco tempo, a causa di un tumore al pancreas che lo ha spinto ad un ricovero d’urgenza nella serata di ieri (orario americano). La moglie, l’editrice del Times Arts and Entertainment Laurie Ochoa ha confermato la tragedia: il marito aveva scoperto la propria malattia solo ad inizio luglio. La sua prematura scomparsa ha lasciato sotto shock i colleghi, proprio per la rapida diffusione del male. I riflettori si sono ...