JaVale McGee esalta i Lakers | “quante personalità! Saremo una delle squadre più

(Di domenica 22 luglio 2018)non è preoccupato dalle tante personalità presenti nello spogliatoio: secondo l’ex Warriors, i nuovi giallo-viola saranno una squadra divertente LeBron James è il ‘Re’, Rajon Rondo non ha padroni, Lance Stephenson ha un bel caratterino, Michael Beasley è un folle e… beh, è l’MVP dello Shaqtin’ A Foul. Questi gli arrivi in casa, tante personalità non certo tranquille che coach Walton dovrà far coesistere. Un problema che non sembra impensiere l’ex Warriorsche ha definito i nuovi giallo-viola una squadra divertente: “amico, sarà fantastico. Hai così tante personalità in questo spogliatoio, ma sento che si unirà e sarà unapiù divertenti di sempre. Beasley? Avrà un impatto enorme sulla squadra. E’ un lungo e realizzatore puro e lui è un bravo ragazzo. Siamo tutti buoni ...