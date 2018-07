Italia U19 | 1-1 con la Norvegia | primato nel girone e semifinale conquistata

Diretta/ Italia Norvegia U19 (risultato live 0-0) streaming video Rai : Ancora zero emozioni a Seinajoki : Diretta Italia Norvegia U19: info streaming video e tv della terza e ultima sfida degli azzurri nella fase a gironi degli Europei di categoria, in Finlandia.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:50:00 GMT)

DIRETTA/ Italia Norvegia U19 streaming video e tv : quote e precedenti - orario e formazioni (Europei) : DIRETTA Italia Norvegia U19: info streaming video e tv della terza e ultima sfida degli azzurri nella fase a gironi degli Europei di categoria, in Finlandia.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Diretta/ Italia Norvegia U19 streaming video e tv : occhio a Scamacca. Orario - formazioni e quote (Europei) : Diretta Italia Norvegia U19: info streaming video e tv della terza e ultima sfida degli azzurri nella fase a gironi degli Europei di categoria, in Finlandia.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:46:00 GMT)

Italia NORVEGIA U19/ Streaming video e diretta tv : la situazione. Quote - orario e formazioni (Europei) : diretta ITALIA NORVEGIA U19: info Streaming video e tv della terza e ultima sfida degli azzurri nella fase a gironi degli Europei di categoria, in Finlandia.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Italia Norvegia U19/ Streaming video e diretta tv : formazioni - orario - quote e risultato live (Europei) : diretta Italia Norvegia U19: info Streaming video e tv della terza e ultima sfida degli azzurri nella fase a gironi degli Europei di categoria, in Finlandia.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 07:20:00 GMT)

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia prosegue alla grande! Irlanda battuta 7-0 : La fase finale dell’Europeo U19 2018 inizia alla grande per l’Italia, che si è sbarazzata per 7-0 dell’Irlanda. Era la formazione rivelazione di questa prima parte di torneo, specie dopo l’odierna vittoria contro l’Olanda. Le azzurre, proprio per questo motivo, hanno approcciato l’incontro in maniera vigile e attenta, limitando al minimo gli errori dopo la combattuta partita con la Gran Bretagna. Le irlandesi ...