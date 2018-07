Italia in Comune | il partito si struttura sul territorio A Foggia sede e iscrizioni già

Ritrovata vicino Fiume fossa comune di Italiani uccisi dai partigiani di Tito : TRIESTE - Una protesi con due denti d'oro. Ma anche un bocchino, un gemello da polso, due pettini e un paio di orologi accanto a poche ossa. Ecco cosa resta di almeno sette se non nove italiani ...

Ritrovata vicino a Fiume una fossa comune di Italiani uccisi dai partigiani di Tito : Campagna di scavi portata a termine pochi giorni fa: i corpi apparterrebbero a un ex podestà, a un carabiniere e ad altri italiani trucidati il 4 maggio del 1945 e mai più ritrovati

Salvini : "Con Conte linea comune sui migranti : rafforzare sicurezza degli Italiani" : Aggiornamento ore 10:02 - La riunione tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a Palazzo Chigi, cominciata circa un’ora fa, si sarebbe già conclusa e il ministro dell’interno ha detto che con il Premier ha una linea comune sui migranti che si basa sul rafforzamento della sicurezza degli italiani.Salvini-Conte: riunione prima dei vertici con Germania e AustriaIl ministro dell’Interno Matteo Salvini questa mattina ha incontrato a Palazzo Chigi il ...

Ascoli Piceno - tutto pronto per la 7ª edizione de L'Altra Italia promossa da Comune e Amat : ... poi al Teatro di Filarmonici, appena restituito alla città, alle 21 con il dibattito fra Vittorio Sgarbi e il filosofo Giulio Giorello su tema <<Dio, tra arte e scienza>> seguito da una performance ...

BRINDISI.Quarta- Forza Italia : Partito il bando ' Sport missione Comune'. 100 milioni di euro destinati agli impianti sportivi e edilizia scolastica. : Dal 5 luglio al 5 dicembre 2018 sarà possibile presentare progetti per la riqualificazione e la messa a norma degli impianti Sportivi, anche quelli nelle scuole. Grazie al protocollo di intesa siglato ...

Trattori che passione! La sfilata nel primo comune agricolo di Italia : Una sfilata chiude la festa della trebbiatura come fosse l'ultimo dei buoni auspici per le nuove coltivazioni. Siamo a Fiumicino, primo comune agricolo di Italia. In scena, la settima edizione della "...

Forza Italia Taranto replica presidente della Commissione Bilancio del Comune - Dante Capriulo : ... non è vero come afferma l'uomo della maggioranza Melucci, che quei parametri vanno visti politicamente: le deficienze sono strutturali, e non c'è visione "politica" che tenga. Capriulo e tutta la ...

Oristano premiato come Comune "Riciclone" dal Consorzio Italiano Compostatori : In occasione di Comuni Ricicloni di Legambiente, il Consorzio Italiano Compostatori , CIC, ha consegnato il premio speciale a due realtà che si sono contraddistinte per la qualità della raccolta ...

Comune di Chieti - Forza Italia - chiede istituzione tassa soggiorno ai centri accoglienza : Chieti - Due emendamenti, uno dei quali prevede che a pagare la tassa di soggiorno siano anche gli operatori economici che gestiscono le strutture di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo o protezione internazionale, sono stati i presentati dal consigliere comunale di Chieti, Emiliano Vitale (Fi), alla delibera che prevede l'istituzione della tassa di soggiorno, la cui approvazione sarà discussa dal Consiglio ...

Migranti - Merkel : “Sfida comune Ue - accoglieremo esigenze Italia” : Migranti, Merkel: “Sfida comune Ue, accoglieremo esigenze Italia” Migranti, Merkel: “Sfida comune Ue, accoglieremo esigenze Italia” Continua a leggere L'articolo Migranti, Merkel: “Sfida comune Ue, accoglieremo esigenze Italia” proviene da NewsGo.

