huffingtonpost

: #Israele evacua i “#CaschiBianchi” dalla #Siria su richiesta di #USA e Paesi occidentali - sputnik_italia : #Israele evacua i “#CaschiBianchi” dalla #Siria su richiesta di #USA e Paesi occidentali - HuffPostItalia : Israele evacua 800 di 'caschi bianchi' siriani, 'su richiesta di Trump'. Netanyahu: 'Operazione umanitaria' - Corry08101961 : RT @sputnik_italia: #Israele evacua i “#CaschiBianchi” dalla #Siria su richiesta di #USA e Paesi occidentali -

(Di domenica 22 luglio 2018) Sono stati Donalde il premier canadese Justin Trudeau a convincerea dare il proprio contributo per l'zione dalla Siria di centinaia di '' (i volontari della difesa civile). Lo ha precisato il premier Benjamin Netanyahu. "Si tratta di persone - ha spiegato - che hanno salvato vite umane e che si trovavano adesso in pericolo di morte. Per questa ragione ho autorizzato il loro trasferimento viaverso altri Paesi, come importante provvedimento umanitario". In mattinata la radio militare aveva dichiarato che l'operazione è stata realizzata in coordinamento anche con la Russia. "In parallelo - ha aggiunto Netanyahu - non cessiamo di agire in Siria contro i tentativi dell'Iran di stabilirvisi militarmente".L'allontanamento dei volontari dalla Siria è stato ritenuto opportuno perché nelle ultime settimane, a causa dell'avanzata ...